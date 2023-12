Eintracht Frankfurt empfängt heute den FC Bayern München zum Duell in der Bundesliga. SPOX begleitet die gesamte Begegnung hier für Euch im Liveticker.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München. So lautet am heutigen Nachmittag das Topduell in der Bundesliga. Welche Mannschaft verlässt den Platz in Frankfurt als Sieger? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn Kann der FC Bayern München heute seinen siebten Bundesligaerfolg in Serie feiern und damit die Tabellenspitze übernehmen oder gelingt der SGE nach zuletzt vier Pleiten in Folge der Befreiungsschlag?

Vor Beginn Das Duell am 14. Bundesligaspieltag wird um 15.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt angestoßen.

Vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München.