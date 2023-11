FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken der Spieler des FCB beim 1. FC Köln: Kane macht den Unterschied

Der FC Bayern München schlägt den 1. FC Köln in der Bundesliga mit 1:0. Auf einen starken ersten Durchgang folgt Ergebnisverwaltung im zweiten. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Profis.

Startete denkbar schlecht mit zwei Fehlpässen. Arbeitete sich aber rein. Traumpass auf Sané, der fast zum 2:0 führte (22.). Weiterer Weltklasseball in der 66. Minute auf Coman. Hielt seine Position auf der Sechs diesmal, ohne Ausflüge nach vorn zu riskieren. Ein Schritt in die richtige Richtung für den Mittelfeldstrategen. Note: 2.

Sehr wichtiger Kombinationsspieler in der Vorwärtsbewegung. Immer aktiv, immer anspielbar. So auch vor dem 1:0-Führungstreffer, den er mit eingeleitet hat. Im zweiten Durchgang irgendwann auf der linken Seite und mit vielen guten Dirbblings und Zuspielen. Etwas glücklos, als er in der 78. Minute die Latte traf. Note: 2,5.

1. FC Köln vs. FC Bayern München - Noten: Leroy Sané

Von Beginn an viel eingebunden. Eine flache Hereingabe wurde von Hübers an den Außenpfosten gelenkt. Vergab kurz darauf die erste richtig große Chance des Spiels (7.), vertändelte dann eine Überzahlsituation vorm gegnerischen Tor (12.). Knapp zehn Minuten später wieder frei durch, diesmal mit dem Auge für Choupo-Moting, der den Ball perfekt aufgelegt bekommt, aber vergibt. Auch die nächste Großchance setzt Sané am Tor vorbei (28.). Auch in der zweiten Halbzeit einer der aktivsten Spieler, doch die letzte Aktion war oft nicht gut genug. Ein Rückschritt in alte Zeiten? Note: 3.