BVB-Noten: Reus ein Unsicherheitsfaktor - schlechte Nachrichten für DFB-Star

Die Drama-Dortmunder sind zurück - diesmal mit einem kleinen Happy-End. Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison setzte sich die Borussia glücklich mit 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Köln durch. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Profis.

Hier geht's zum Spielbericht von Borussia Dortmunds Sieg über den 1. FC Köln. Donyell Malen brachte den BVB mit seinem Last-Minute-Tor noch auf Kurs. Zum Start der neuen Spielzeit steckte aber noch sehr viel Sand im Getriebe. Die eigentlichen Matchwinner standen aber in der Dortmunder Defensive. Die Noten und Einzelkritiken der Dortmund-Spieler beim Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln.

© imago images BVB vs 1. FC Köln - Noten: Gregor Kobel In der ersten Hälfte eigentlich nur bei Rückpässen seiner eigenen Vorderleute geprüft. Die verarbeitete der BVB-Keeper meist souverän, einmal aber unnötig risikoreich. Kobel bewahrte die Schwarz-Gelben dann aber gleich zweimal im Duell mit FC-Joker Adamyan vorm fälligen Rückstand (54., 78.). Note: 1,5.

© imago images BVB vs 1. FC Köln - Noten: Julian Ryerson Im Rückwärtsgang oft sicher. Aber im Spiel nach vorne ohne die erhofften Impulse. Eine einzige Flanke kam in der ersten Halbzeit durch. Kam auf seiner rechten offensiven Seite nicht entscheidend gegen Pacarada durch. Viel Luft nach oben. Note: 4.

© getty BVB vs 1. FC Köln - Noten: Niklas Süle Bekam bei Kölns Großchance (17.) gerade noch den Fuß dazwischen und lenkte Selkes gefährlichen Distanzschuss noch auf die Oberkante der Latte. Auch ansonsten ein guter Auftritt des Innenverteidigers, selbst wenn in der Schlussphase die Verteidigung bedenklich wackelte. Note: 3.

© imago images BVB vs 1. FC Köln - Noten: Mats Hummels Erhielt wie schon bei Auftakt im DFB-Pokal den Vorzug vor Nationalspieler Schlotterbeck. Dreh- und Angelpunkt im Dortmunder Aufbauspiel. Sensationelle 149 (!) Ballaktionen, davon 88 schon vor der Pause. Organisierte die Dortmunder Abwehr über weite Strecken souverän. Segelte nur knapp am eigenen Torerfolg vorbei (31.). So wird es schwer für Schlotterbeck, in die erste Elf zu rücken. Note: 2.

© getty BVB vs 1. FC Köln - Noten: Ramy Bensebaini Sehr engagiert, mit vielen gewonnenen Zweikämpfen und auch mit vielen Ausflügen in die gegnerische Hälfte. Zählbares sprang dabei aber zunächst nicht heraus. Defensiv zur Not auch rustikal, scheute sich nicht, im Zweifelsfall den Ball auf die Tribüne zu dreschen. Macht Hoffnung. Note: 3.

© getty BVB vs 1. FC Köln - Noten: Marcel Sabitzer Hielt das Zentrum im Zusammenspiel mit Can zunächst meist dicht. Allerdings noch ohne die großen Ideen für das Spiel nach vorn. Versuchte es vergeblich mit Schüssen aus der zweiten Reihe. Note: 4.

© getty BVB vs 1. FC Köln - Noten: Emre Can Dortmunds neuer Kapitän mit keiner Glanzleistung. Kam zwar auf eine starke Pasquote (88 Prozent) und lief viele Löcher zu, dennoch wirkte er in vielen Szenen träge. Nicht immer mit der in der vergangenen Rückrunde zurückerkämpften Präzision. Als er vom Platz musste, ging auch die Ordnung flöten. Note: 4.

© getty BVB vs 1. FC Köln - Noten: Donyell Malen Verdiente sich mit langen Wegen Fleißnoten, aber Aufwand und Ertrag standen lange im krassen Missverhältnis. In der 41. Minute in guter Position vorm FC-Tor - da versprang ihm der Ball. Deutlich zu viele Ballverluste, allein 13 vor dem Seitenwechsel. Am Ende aber doch der große Matchwinner, weil sein Ball etwas glücklich ins Tor fällt. Note: 2,5.

© getty BVB vs 1. FC Köln - Noten: Marco Reus Das Spiel lief am Mittelfeldwirbler vorbei, nur selten übernahm Reus die Initiative. Zudem ein Unsicherheitsfaktor, wenn er sich entschloss, in der Abwehr auszuhelfen. Etwa im Duell mit Carstensen (18.). Taute nach dem Wechsel kurz auf und zwang FC-Torwart Schwäbe zu einer Glanzparade (56.). Bis zur Auswechslung aber wieder unsichtbar. Note: 4,5.

© getty BVB vs 1. FC Köln - Noten: Julian Brandt Viele Ballkontakte, etliche gute Aktionen, aber ohne Durchschlagskraft. Mit der besten Dortmunder Chance in der ersten Halbzeit, als er aus ungünstigem Winken an FC-Keeper Schwäbe scheiterte. An der Feinjustierung der Standards muss Brandt noch arbeiten - nicht alle Ecken kamen so gut wie die letzte, die zum Siegtreffer führte. Note: 2,5.

© getty BVB vs 1. FC Köln - Noten: Sébastien Haller Hing in den ersten 45 Minuten komplett in der Luft. Im engen Kölner Defensiv-Netz so gut wie nicht anspielbar. Trainer Terzic hatte schon kurz nach dem Seitenwechsel ein Einsehen und erlöste den BVB-Stürmer von seiner Aufgabe. Note: 4,5.