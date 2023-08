Das heutige Topspiel tragen Borussia Dortmund und der 1. FC Köln aus. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr nichts.

BVB vs. 1. FC Köln - Anpfiff: 18.30 Uhr Tore / Aufstellung Borussia Dortmund Aufstellung 1. FC Köln Gelbe Karten /

Dieser Artikel wird fortführend aktualisiert. Hier geht's zum Refresh der Seite.

© imago images

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: In Köln verlor man mit Jonas Hector (Karriereende) und Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) zwei wichtige Säulen in der Mannschaft und hat mit dem Österreicher Florian Kainz einen neuen Kapitän. Und die Dortmunder rüsteten im Sommer mit den Bundesliga-Akteuren Felix Nmecha, Marcel Sabitzer und Ramy Bensebaini auf dem Transfermarkt auf. Der neue Captain beim BVB heißt Emre Can und der Vorgänger tätigte schon die obligatorische Kampfansage an den FC Bayern München.

Vor Beginn: Beide Teams waren vergangene Woche im DFB-Pokal im Einsatz und konnten ihre Partien gewinnen. Der BVB feierte einen Kantersieg über Regionalligisten Schott Mainz (6:1) und die Kölner mühten sich gegen Zweitliga-Aufsteiger Osnabrück und Trainer Tobias Schweinsteiger zu einem Sieg nach Verlängerung (3:1 n.V.). Beide Teams qualifizierten sich demenstprechend für die zweite Runde des Pokals.

Vor Beginn: 72 Kilometer Luftlinie trennen die Städte Dortmund und Köln voneinander. Es handelt sich heute um ein NRW-Duell.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Topspiels zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln!

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln: Die Eckdaten zur Partie

Anpfiff: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Heimteam: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Auswärtsteam: 1. FC Köln



1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln: Der 1. Spieltag der Bundesliga im Plan