SV Werder Bremen vs. FC Bayern München 1:2: Gewinner und Verlierer des Spiels sowie die Einzelkritiken der FCB-Profis

Der FC Bayern München hat im Kampf um die deutsche Meisterschaft im Topspiel des 31. Spieltags vorgelegt. Bei Werder Bremen siegte der Rekordmeister mit 2:1 (0:0) und vergrößert seinen Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund zumindest bis zum Sonntagabend und Dortmunds Spiel gegen Wolfsburg auf vier Zähler.

Seit Wochen ist der Niederländer in bestechender Form und war auch gegen Werder die Zuverlässigkeit in Person. Robustheit, Körpersprache, Dynamik: De Ligt sticht alleine schon durch diese Eigenschaften aus einer allenfalls mittelmäßigen Münchener Mannschaft heraus.

Die große Bühne, das Topspiel, der bestmögliche Gegner und vier Tore in den letzten beiden Spielen: Die perfekte Gelegenheit für Marvin Ducksch, noch mehr auf sich aufmerksam zu machen. Gegen Pavard und de Ligt sah er dann aber gar kein Land, war im Prinzip bis auf einen Fernschuss und bis zu seiner Auswechslung nach 77 Minuten abgemeldet.

Yann Sommer: In der ersten Halbzeit quasi ohne Beschäftigung. Musste einmal bei einem Schuss von Bittencourt eingreifen - das war's. Auch in der zweiten Halbzeit kaum geprüft - ehe Schmidt ihn mit einem Fernschuss überraschte. Stand dabei vielleicht eine Spur zu weit vor dem Tor. Note 3,5.

FC Bayern: Verteidiger

Noussair Mazraoui: Hatte an sich einen ordentlichen Offensivdrang, rannte sich auf der rechten Seite aber auch immer wieder schnell fest. In der zweiten Hälfte etwas besser und auch mit einigen guten Aktionen wie beim feinen Steckpass auf Sané vor dem 0:2. Solider Auftritt. Note 3.

Benjamin Pavard: In der ersten Halbzeit ohne Probleme gegen Ducksch. Allerdings bei Groß' Chance zu ungestüm im Tackling. Vergab Bayerns einzige echte Chance der ersten Hälfte, als er per Kopf an Pavlenka scheitere (20.). Note 3.

Matthijs de Ligt: In der Defensive kaum zu überwinden, bei hohen Bällen gegen den zwei Köpfe kleineren Schmid ohne Probleme. Wählte ein, zwei Mal aber den schnellen Diagonalball, statt flach übers Zentrum anzuspielen. Kleinigkeiten bei einer ansonsten souveränen Vorstellung. Note 2,5.

João Cancelo: Offensiv über die linke Seite mit ein paar guten Aktionen. In der Defensive gegen Weiser aber immer wieder auch mit Problemen. Stellte die dann im Laufe der zweiten Halbzeit ab. Note 3,5.