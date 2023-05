Thomas Müller beim FC Bayern München erneut auf der Bank: Tuchel erklärt sich - Kahn berichtet von Kabinen-Ansprache

Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern München hat den neuerlichen Bankplatz von Thomas Müller auf taktische Überlegungen zurückgeführt. Wie zuletzt so oft fehlte der 33-jährige Routinier auch beim Bundesligaspiel bei Werder Bremen in der Startelf.

"Im Grunde sind alles Thomas-Müller-Spiele, aber wir müssen Entscheidungen treffen", sagte Tuchel vor dem Bremen-Spiel bei Sky. "Thomas kann immer starten für uns. Die ganz breiten Positionen mit Sadio und King sind aber nicht sein Profil. Er könnte innen spielen, aber das besetzen wir heute eher in den Halbpositionen."

In der Offensive vertraute Tuchel gegen Werder auf Sadio Mané, Serge Gnabry, Kingsley Coman sowie Jamal Musiala. Müller saß dagegen wie schon beim 2:0-Sieg gegen Hertha BSC vor einer Woche zunächst nur auf der Bank. Auch bei den beiden Champions-League-Viertelfinalspielen gegen Manchester City verzichtete Tuchel in der Startelf auf Müller.

"Ich bin großer Fan von Thomas", sagte Tuchel. "Er hat gut trainiert und natürlich mag er das nicht. Aber haben Sie ihn gegen Hertha gesehen? Er war mit mir vorne in der Coaching Zone und hat das ausgestrahlt, was man ausstrahlen muss. Ich weiß, was ich an ihm habe. Es ist alles gut."

Wegen der geringen Spielzeiten wurde zuletzt über einen vorzeitigen Abschied der bis 2024 gebundenen Identifikationsfigur spekuliert. Auf die Frage, ob er der Trainer wird, der Müllers Ende beim FC Bayern besiegelt, lachte Tuchel zunächst, ehe er sagte: "Ich bin der Trainer, der heute versucht mit Thomas Müller gegen Werder Bremen zu gewinnen und dann schauen wir weiter."

Laut des Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn habe Müller im Vorfeld der Partie gegen Bremen eine Kabinen-Ansprache gehalten. "Kurz bevor die Jungs hier auf den Rasen gekommen sind, war er derjenige, der die Mannschaft gepusht hat und gesagt hat, dass man hier heute gewinnen muss", erzählte Kahn. "Ich glaube, dass Thomas das hervorragend managt. Trotz der aktuellen Situation, die nicht einfach ist, nimmt er den Kampf an und geht positiv voran. Das ist großartig und zeigt, was er für einen Charakter hat."