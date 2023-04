BVB-Erkenntnisse zum Sieg über Union Berlin: Schluss mit dem Welpenschutz!

Trotz einer echten Chance im Titelkampf traut man sich bei Borussia Dortmund nicht, die Meisterschaft als klares Ziel auszugeben. Für Sébastien Haller muss der Welpenschutz ein Ende haben. Außerdem: Die Vertragsverlängerung mit Raphael Guerreiro ist alternativlos. Die Erkenntnisse nach dem 2:1-Sieg des BVB gegen Union Berlin.

BVB - Es fehlt an klarer Kommunikation

Die gute Nachricht für die Dortmunder an diesem 27. Spieltag lautete: glücklicherweise ist nichts passiert. Durch den knappen Sieg gegen Union Berlin liegt der BVB nach wie vor auf Rang zwei der Tabelle, nach wie vor beträgt der Rückstand auf den FC Bayern nur zwei Zähler und nach wie vor befindet man sich inmitten des Kampfes um die deutsche Meisterschaft.

Und doch: So rosig sich das vielleicht auch anhören mag - schließlich zeigte man sich im Vergleich zu den Pleiten gegen die Bayern und RB Leipzig in nahezu allen Belangen verbessert - so wenig wird diese eigentlich positive Tatsache nach außen getragen.

Unmittelbar vor dem Anpfiff im Signal Iduna Park hatte sich Sebastian Kehl bereits zur aktuellen sportlichen Situation geäußert und dabei eine äußerst defensive Wortwahl an den Tag gelegt. "Wir werden sehen, was die Bayern in den nächsten Wochen anstellen, wir wollen uns aber auch weiterhin in dieser Position halten, dass wir der Jäger sind", sagte der BVB-Sportdirektor dort, vermied aber - auch nach expliziter Nachfrage von Sky-Reporter Patrick Wasserziehr - eine klare Ansage bezüglich der Zielsetzung im Saisonendspurt. Die Bundesliga sei "der einzige Titel, um den wir jetzt noch kämpfen, daher werden wir alles versuchen." Eine ähnliche Wortwahl legte Kehl auch nach dem Spiel an den Tag.

Wie so oft in der Vergangenheit bekommt man den Eindruck, als hätte der BVB große Angst davor, den unbedingten Wunsch auszusprechen, Meister werden zu wollen. Nach dem Motto: Wenn ich es nicht versuche, kann ich auch niemanden enttäuschen. In einem derart engen Rennen, in dem es für die Dortmunder ungeachtet des letztendlichen Ausganges eigentlich nichts zu verlieren gibt, lässt das schon das ein oder andere Fragezeichen aufkommen.

BVB: Dortmund vermeidet klare Ansagen

Überhaupt geben die Schwarz-Gelben in Sachen Kommunikation in den letzten Wochen ein teils verheerendes Bild ab. Berechtige Kritik wird von Kehl und Trainer Edin Terzic bisweilen unter den Teppich gekehrt, während Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nach der Pokal-Niederlage gegen Leipzig zum Rundumschlag gegen die Mannschaft ausholte und dabei vor allem die Führungsspieler in die Pflicht nahm.

"Das war in der ersten Halbzeit eine Nicht-Leistung. Ich war vor allem maßlos enttäuscht", sagte der BVB-Boss nach dem Leipzig-Spiel gegenüber den Ruhr Nachrichten. "Wir haben viele Spieler in der Mannschaft, die Führungsspieler sein wollen und es eigentlich auch können. Das haben sie in dieser Saison auch schon gezeigt. Ob du ein Führungsspieler bist, zeigt sich aber auf dem Platz. Und nur da."

Bestes Beispiel für die Probleme in der Außendarstellung ist der Umgang mit Jude Bellingham. Seit Wochen schafft es der Youngster nicht, sein Leistungspotenzial auf den Rasen zu bringen. Anstatt jedoch deutlich in Richtung des Youngsters zu werden - speziell nach dessen diversen Schimpftiraden auf die eigenen Mitspieler - vermisst man klare Ansagen von Seiten Terzics und Kehls. Wohl auch, um sich dessen Unmut nicht auszusetzen und einen Vereinswechsel im Sommer zu bestärken.

"Es ist ein Teil seiner Entwicklung. Ich finde, dass er sich unglaublich gut entwickelt hat. Er gibt dieser Mannschaft unglaublich viel", sagte Kehl vor dem Union-Spiel, angesprochen auf die Kritikfähigkeit Bellinghams. Relativierung und Ausweichen anstatt der notwendigen Deutlichkeit.

Unterm Strich ist es vor allem die Mannschaft, die mit dieser fehlenden Klarheit zu kämpfen hat. Auch gegen Union merkte man vielen Spielern die Unsicherheit an, die die Dortmunder Verantwortlichen derzeit an den Tag legen. Die breite Brust, die man sich in den Spielen nach der Winterpause erarbeitet hat, ist weg. Die ängstlichen Aussagen und Statements der Verantwortlichen färben auf die Leistungen der Mannschaft ab.