BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund erhöht offenbar Angebot für Marco Reus

Borussia Dortmund hat Marco Reus wohl ein verbessertes Angebot für eine Vertragsverlängerung vorgelegt. Sébastien Haller hat eine klare Botschaft gesendet und Sportdirektor Sebastian Kehl glaubt fest an die Chance auf die Meisterschaft. Alle News und Gerüchte rund um den BVB im Überblick.

Eine Einigung soll schon bald erfolgen. An der Dauer hat sich dem Bericht zufolge nichts geändert. Der 33-Jährige soll einen Einjahresvertrag erhalten.

Borussia Dortmund arbeitet weiterhin an einer Verlängerung des Vertrages von Maro Reus. Laut der Bild am Sonntag hat der Verein seinem Kapitän nun ein verbessertes Angebot vorgelegt.

"F*ck cancer", schrieb Baumgartl (27) bei Instagram unter das Bild: "Scheiß auf den Krebs." Innerhalb weniger Monate war bei beiden Spielern ein Hodentumor diagnostiziert und später entfernt worden, beide fielen monatelang aus und unterzogen sich Zyklen von Chemotherapie. Inzwischen sind Haller (28) und Baumgartl auf den Platz zurückgekehrt. Am Samstag stand Haller in der Startelf, Baumgartl kam nicht zum Einsatz.

Sébastien Haller und Timo Baumgartl haben sich nach dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin (2:1) als wahre Sieger präsentiert - über den Krebs. Der Dortmunder Stürmer und der Berliner Innenverteidiger stellten sich zu einem gemeinsam Foto auf, beide hielten dafür das Trikot des anderen in die Kamera.

Sieben Spieltage vor Saisonende liegt der BVB zwei Punkte hinter Serienmeister Bayern München zurück. "In dieser Jägerposition gehen wir die nächsten Spiele an. Wir haben noch vier Heimspiele, zu Hause sind wir unglaublich stark", sagte Kehl.

Borussia Dortmund glaubt fest an seine Meisterschaftschance. "Wir haben nur noch einen Wettbewerb, da sind wir voll im Rennen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Spiel gegen Union Berlin.

BVB, News: Scharfe Kritik an Jude Bellingham

Dietmar Hamann hat Mittelfeldstar Jude Bellingham vom BVB scharf kritisiert. Der ehemalige Nationalspieler warf dem Dortmunder vor, disziplinlos zu spielen. Man traue sich bei der Borussia aber nicht, Bellingham das zu sagen.

Der Sky-Experte erklärte vor der Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag: "Was Bellingham nicht hat, ist Disziplin. Er will möglicherweise auf die Insel zurück oder zu Real Madrid. Da muss er anders spielen."

