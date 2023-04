BVB - Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund gegen Union Berlin

Der BVB hat sich am 27. Spieltag im Bundesliga-Verfolgerduell knapp mit 2:1 (1:0) gegen Union Berlin durchgesetzt. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter Spieler von Borussia Dortmund.

In der ersten Hälfte brachte ein Abstaubertor von Donyell Malen nach schöner Vorarbeit von Raphael Guerreiro die Schwarz-Gelben in Führung. Kevon Behrens glich eine halbe Stunde vor Schluss zum 1:1 aus, ehe Joker Youssoufa Moukoko mit einem späten Treffer den 2:1-Sieg sicherte.

Gregor Kobel: Nachdem er in den jüngsten Partien in München und Leipzig unter Dauerbeschuss stand, erlebte der BVB-Keeper eine ruhige erste Halbzeit. Sicher bei hohen Bällen der Gäste, zur Not rustikal mit der Faust am Ball. Beim 1:1-Ausgleich (61.) ohne Abwehrchance. Note: 3,5.

Mats Hummels: Souveräne erste Halbzeit des Abwehrchefs, der anstelle von Bankdrücker Reus das Team auch als Kapitän anführte. Gutes Timing, oft in den Spielaufbau eingebunden. Verlor in der Druckphase der Gäste Mitte des zweiten Durchgangs aber etwas den Überblick. Note: 3,5.

Niklas Süle: Holte sich eine Gelbe Karte im Duell mit Becker ab, noch bevor die erste Spielminute rum war. Nur kurz danach mit einem schlimmen Fehlpass. Startete die zweite Hälfte mit einem riskanten Rückpass, der Kobel in Not brachte. Viel zu zögerlich vorm zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1. Note: 5.

BVB: Mittelfeld

Emre Can: Unauffällig, aber superwichtig für das Spiel der Dortmunder. Stopfte frühzeitig viele Löcher im Mittelfeld und eroberte etliche Bälle zurück. Zweikampfstärkster Dortmunder im ersten Durchgang. Hielt in der Druck-Phase der Berliner am besten dagegen. Note: 2,5.

Jude Bellingham: Zurück in der Startelf beim BVB. Wieder etwas straffer im Auftritt als zuletzt, warf sich in jedes Duell. Ohne die ganz große Aktion in der ersten Hälfte, aber der Engländer schnappte sich immer wieder den Ball und trieb das Spiel nach vorne. In der zweiten Hälfte mit einigen Durchhängern. Note: 3,5.

Donyell Malen: Mit dem Abstaubertor zur 1:0-Führung (28.), der vierte Treffer des Holländers in der Bundesliga. Zeigte viel Einsatz und einige starke Dribblings auf der rechten Seite. Malen traute sich auch gefährliche Schüssen aus der Distanz (44.) zu. Note: 2,5.

Julian Brandt: Deutlich verbessert gegenüber den letzten Auftritten. Hatte viele gute Ideen. Ausgangspunkt beim 1:0. Starke Passquote. Note: 3.

Karim Adeyemi: Wurde früh beim Elfmeter schinden erwischt und sah dafür Gelb (16.). Leistete sich auch zu viele Ballverluste. War aber trotzdem wichtig für den BVB, weil mit ihm wieder viel mehr Speed und Unberechenbarkeit ins Spiel der Borussia kam. In der 69. Minute war der Akku leer. Note: 3.