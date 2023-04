FC Bayern - Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler gegen Borussia Dortmund

Im Spitzenspiel der Bundesliga hat der FC Bayern München einen 4:2 (3:0)-Sieg gegen Borussia Dortmund eingefahren und damit die Tabellenführung zurückerobert. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter FCB-Spieler.

Bereits zur Halbzeit lag der deutsche Rekordmeister mit 3:0 in Führung. Nach der Pause schalteten die Münchner zwei Gänge zurück und ermöglichten dem BVB mit zwei späten Gegentoren immerhin noch Ergebniskosmetik. Hier geht es zur Einzelkritik der BVB-Spieler.

© getty Gewinner des Spiels: Thomas Tuchel (FC Bayern München) Die Bayern-Bosse trauten Julian Nagelsmann nicht mehr zu, die Mannschaft in den anstehenden entscheidenden Spielen der Saison von Sieg zu Sieg führen zu können. Besonders, dass der BVB in der Bundesliga vorbeigezogen war, beunruhigte Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Co. Deshalb holte man Thomas Tuchel noch vor dem Spitzenspiel gegen Dortmund. Und Tuchel lieferte, was von ihm erwartet wurde: Drei Punkte. Und dazu eine überzeugende Leistung der Mannschaft. Der Coach verzichtete nach nur einer Trainingswoche auf Überraschungen, setzte auf das ur-bayrische 4-2-3-1 und auf bewährtes Personal. Seine Spieler dankten es ihm und bescherten Tuchel den ersten wichtigen Sieg als Bayern-Trainer.

© getty Gewinner des Spiels: Thomas Müller (FC Bayern München) Neuer Trainer, gleiches Spiel: Thomas Müller ist in den wichtigen Spielen unverzichtbar für die Bayern. Gegen Dortmund schoss Müller nicht nur zwei Treffer - er war auch der Spieler, an dem sich die anderen hochziehen konnten. Er lief viel, gestikulierte mit ausladenden Bewegungen, gab Kommandos. Die Dortmunder Defensive entnervte Müller komplett. Auch Tuchel wird so schnell nicht ohne Thomas Müller in dieser Form auskommen.

© getty Verlierer des Spiels: Gregor Kobel (BVB) Der Schweizer ist in dieser Saison wohl der beste Keeper der Liga und rettete dem BVB schon oft mit herausragenden Leistungen den Arsch. Umso bitterer ist sein grober Fehler vor dem 0:1, als er ungestört über den Ball schlug und den Dortmunder Untergang damit einleitete. Sein zweiter Schnitzer in dieser Saison - bereits die Pleite bei Union Berlin wurde durch einen recht ähnlichen Fauxpas von Kobel eingeleitet.

© getty Verlierer des Spiels: Marius Wolf (BVB) Die Nominierung zur Nationalmannschaft sollte dem Rechtsverteidiger eigentlich Auftrieb gegeben haben, doch Wolf war gegen die Bayern heillos überfordert. Kein Dortmund kam auf mehr Ballverluste als er, dazu hatte er gegen den schnellen Coman nicht nur beim vierten Bayern-Treffer kaum eine Chance.

© getty FC Bayern München - BVB: Die Aufstellungen FC Bayern München vs. BVB: 4:2 (3:0) Tore 1:0 Kobel (13., ET), 2:0 Müller (18.), 3:0 Müller (23.), 4:0 Coman (50.), 4:1 Can (72.), 4:2 Malen (90.) Aufstellung FC Bayern München Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies (79. Cancelo) - Goretzka (86. Gravenberch), Kimmich - Sane, Müller (69. Gnabry), Coman (79. Musiala) - Choupo-Moting (69. Mané) Aufstellung Borussia Dortmund Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck (44. Hummels), Ryerson (46. Özcan) - Can, Bellingham, Guerreiro, Brandt (46. Malen), Reus (61. Dahoud) - Haller (61. Moukoko) Gelbe Karten FCB: Upamecano (64.) BVB: Can (12.)

© getty FC Bayern: Torhüter Yann Sommer: Wurde von den chancenlosen Dortmundern über weite Strecken nicht ernsthaft gefordert. Hielt ein paar verzweifelte Weitschüsse ohne Probleme. Beim Elfmeter von Emre Can dann machtlos. Genauso beim Tor zum 4:2 durch Donyell Malen. Yann Sommer wird im Spiel aus der Abwehr heraus immer wieder von seinen Kollegen eingebunden, die großes Vertrauen in seine fußballerischen Fähigkeiten haben. Note: 3.

© getty FC Bayern: Abwehr Benjamin Pavard: Wurde von Thomas Tuchel auf die von ihm eigentlich ungeliebte Position rechts in der Viererkette gestellt. Verteidigte dort seriös, hielt sich offensiv zurück und sicherte meist für Leroy Sané ab. Sein beherzter Ballgewinn führte zum 3:0 durch Thomas Müller. Ein grundsolider Auftritt des Franzosen. Note: 3. Dayot Upamecano: Wurde vom FCB-Stadionsprecher als Torschütze zum 1:0 gefeiert, weil BVB-Keeper Gregor Kobel seinen weiten Pass von hinter der Mittellinie ins Tor kullern ließ. War enorm zweikampfstark und spielte viele gute Bälle im Aufbau. Upamecano ist nach seinem schlechten Auftritt in Leverkusen wieder in Topform! Note: 2. Matthijs de Ligt: Starke Grätsche in der Anfangsphase gegen Reus. Bereitete nach einer Ecke per Kopf das 2:0 durch Thomas Müller vor. Räumte sonst in der Abwehr alles ab, was ihm vor die Füße oder den Kopf kam. Note: 2,5. Alphonso Davies: Diesmal wieder in alter Rolle links in der Viererkette. Wie Kollege Benjamin Pavard immer zuerst auf die Defensive bedacht, aber mit mehr vereinzelten Vorstößen als der Franzose. Note: 2,5.

© getty FC Bayern: Mittelfeld Joshua Kimmich: Gallig in seinen Zweikämpfen und emotionaler Leader im Mittelfeld - immer wieder mit lautstarken Kommandos an die Mitspieler. Schrie sich nach gewonnenen Duellen aber auch mal anfeuernd selbst an. Oliver Kahn auf der Tribüne gefiel das. Note: 2,5. Leon Goretzka: Setzte eine Kopfballchance zu zentral auf Kobel. Kurz danach verfehlte er das Tor nur knapp. Insgesamt offensiv bemüht, ein guter Ballverteiler und mit kratziger Zweikampfführung. So ist Leon Goretzka in der Zentrale der Bayern gesetzt. Note: 2. Kingsley Coman: Hatte es auf der linken Bayern-Seite meist mit dem total überforderten Marius Wolf zu tun und genoss deshalb viele Freiräume. Hatte kurz vor der Halbzeit Pech, als er Kobel schon umkurvt hatte, dann aber auf dem Rasen der Allianz Arena ausrutschte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit abgebrüht bei seinem Treffer zum 4:0. Note: 2. Thomas Müller: Es klingt abgedroschen, aber sein Tor zum 2:0 war ein typischer Müller! Die Kopfballvorlage von de Ligt verwertete er unkonventionell mit dem inneren Oberschenkel. Beim 3:0 blieb er cool und schob überlegt ein. Für Müller war es der 25. Doppelpack in der Bundesliga. Das schaffte kein anderer noch in der Liga aktiver Spieler. Ganz starke Leistung! Note: 1,5. Leroy Sané: Schöne Aktion vor dem 3:0: Seinen Schuss von außerhalb des Strafraums konnte Gregor Kobel nicht festhalten, Thomas Müller staubte ab. Schicke Vorarbeit zum 4:0 durch Kingsley Coman. Sehr quirlig, immer anspielbar und mit gutem Auge. Insgesamt so gut wie lange nicht mehr im Bayern-Trikot. Note: 2.

© getty FC Bayern: Angriff Eric Maxim Choupo-Moting: Wurde überstrahlt von Thomas Müller, schaffte aber auch viele Räume für seine Kollegen in der Offensive. Stand bei seinem schönen Seitfallzieher, der ins Netz ging, im Abseits. Scheiterte danach nochmal an Gregor Kobel. Vor dem Tor glücklos, aber stets bemüht. Note: 3,5.