FC Augsburg - FC Schalke 04 1:1: Rote Karte und später Elfmeter! Bülter rettet S04 noch einen Punkt

Schalke 04 hat eine drohende Niederlage gerade noch abwenden können. Marius Bülter sichert den Königsblauen per Foulelfmeter in der Nachspielzeit das 1:1 (0:0) beim FC Augsburg.

Angreifer Michael Frey schlug verärgert mit der Hand auf den Rasen, doch 8000 Fans aus Gelsenkirchen feierten ihre Serien-Helden wie Sieger. Schalke 04 bleibt in der Bundesliga-Rückrunde ungeschlagen, in Überzahl beim FC Augsburg war jedoch mehr drin als das 1:1 (0:0).

"Wir sind natürlich froh, dass wir am Ende noch etwas mitgenommen haben", sagte Trainer Thomas Reis bei Sky. Mittelfeldmann Arne Maier (51.) ließ den FCA vor 30.660 Zuschauern in der ausverkauften WWK-Arena zunächst jubeln. Doch nach der Roten Karte gegen Stürmer Ermedin Demirovic (53.), der Tom Krauß mit dem Fuß am Kopf getroffen hatte, glich Marius Bülter (90.+3, Foulelfmeter) noch aus.

Die Knappen befanden sich lange Zeit auf der Verliererstraße, in den Fernduellen im Abstiegskampf drohte der Sturz ans Tabellenende. Doch die nummerische Überzahl war schließlich entscheidend, dass die Königsblauen zurückkamen, auch wenn es mit dem Ausgleich bis in die Nachspielzeit dauerte. Abwehrspieler Jeffrey Gouweleeuw hatte den eingewechselten Simon Terodde im Strafraum am Fuß getroffen, Bülter behielt vom Punkt die Nerven.

"Man kann Ermedin keinen Vorwurf machen, er sieht ihn nicht", sagte Torschütze Maier, "es ist ärgerlich, dass es nicht gereicht hat, umso mehr, wenn du so spät noch einen Elfer bekommst, den man geben kann. Aber da unten zählt jeder Punkt."

FC Augsburg: Demirovic sieht die Rote Karte

Bei Augsburg stand besonders DFB-Neuling Mergim Berisha im Fokus. Der Stürmer brauchte keine 60 Sekunden, um sich mit einem Kopfball knapp über das Tor erstmals in Szene zu setzen, blieb aber im Abschluss glücklos und wurde ausgewechselt (74.).

Der FCA suchte ihn oder Nebenmann Demirovic zunächst immer wieder mit langen Bällen, die von den Angreifern meist in den Zehner-Raum abgelegt wurden. Von da ging es über Außen zurück ins Zentrum, wo eine der Spitzen abschließen sollte.

Schalke-Torwart Ralf Fährmann wurde bald von Ruben Vargas erstmals ernsthaft geprüft (18.). Auf der Gegenseite kam Bülter zu einem gefährlichen Schuss (19.). Die Hausherren bestimmten das Geschehen, Fährmann parierte einen Distanzschuss von Elvis Rexhbecaj (23.). Schalke konnte sich des Drucks oft nur mit Fouls erwehren. Und so musste Sechser Eder Balanta, der wie Derby-Held Kenan Karaman ins Team rotiert war, früh Gelb-Rot-gefährdet vom Platz (35.).

Bei Augsburg blieb Maximilian Bauer angeschlagen in der Kabine, doch der FCA drängte weiter - und wurde belohnt. Nach einem schwachen Abschlag von Fährmann und Doppelpass mit Demirovic schob Maier ein. Sein "Assistent" flog kurz darauf zu Recht vom Platz, wenngleich ihm keine Absicht zu unterstellen war.

Das ohnehin umkämpfte Spiel wurde zunehmend härter geführt. Rexhbecaj blieb nach einem Zusammenprall mit Cedric Brunner blutüberströmt liegen, spielte aber mit Kopfverband weiter. "Maskenmann" Brunner dagegen musste benommen vom Platz (67.). Joker Terodde vergab die beste Chance auf den Schalker Ausgleich (71.). In der Nachspielzeit holte er den Strafstoß raus.

FC Augsburg - Schalke 04: Die Daten zum Spiel

Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Bauer (46. Veiga), Gouweleeuw, Iago - Engels, Rexhbecaj (74. Baumgartlinger) - Arne Maier (85. Pedersen), Vargas (74. Cardona) - Berisha (74. Beljo), Demirovic. - Trainer: Maaßen

Schalke: Fährmann - Brunner (67. Aydin), Yoshida, Jenz, Matriciani (63. Mohr) - Balanta (35. Zalazar) - Kral, Krauß - Karaman (67. Terodde), Frey, Bülter. - Trainer: Reis

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)

Tore: 1:0 Arne Maier (51.), 1:1 Bülter (90.+3 Fouelfmeter)

Zuschauer: 30.660 (ausverkauft)

Rote Karten: Demirovic (Augsburg) wegen groben Foulspiels (53.)

Gelbe Karten: Vargas (3), Gikiewicz (3), Cardona (2), Gouweleeuw (9) - Balanta (2), Kral (3), Jenz (3), Frey (2)