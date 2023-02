BVB vs. Hertha BSC: Gewinner des Spiels, Noten und Einzelkritik der Profis von Borussia Dortmund

Sie sind im Jahr 2023 nicht zu stoppen. Borussia Dortmund holt auch im sechsten Liga-Spiel in Serie einen Dreier und macht die Bundesliga wieder zum Krimi: nur die Tordifferenz trennt das Edins Terzics BVB-Team noch von der Tabellenspitze. Die Gewinner und Verlierer des Spiels sowie die Noten und Einzelkritiken der BVB-Profis.

Der große Pechvogel und trotzdem Gewinner des Spiels: Mit starken Sprints und tollen Dribblings zeigte Adeyemi erneut, wie wichtig er für Dortmund sein kann. In dieser Form ein echter Gewinn. Umso bedauerlicher, dass sich der Nationalspieler so früh verletzte - nächster Einsatz ungewiss. Für den BVB wäre es wichtig, wenn der 21-Jährige bald wieder zur Verfügung steht - wer hätte das noch vor Beginn der Rückrunde gedacht? Note: 1,5.

Gregor Kobel: Starke erste Hälfte mit gleich fünf Paraden. Bei Niederlechners Versuch aus der Distanz auf dem Posten (21.). Kobel blieb auch bei Cigercis Kracher ganz cool (37.). Kurz nach der Pause ohne Chance beim 1:2 der Gäste. In der Nachspielzeit erneut doppelt zur Stelle, ein sicherer Rückhalt. Note: 2.

Marius Wolf: Böser Schnitzer gleich zu Beginn, doch Ngankam konnte das Geschenk kurz vor dem BVB-Sechzehner nicht nutzen (12.). Mit etlichen gefährlichen Ballverlusten (14), so auch vorm Anschlusstreffer zum 1:2. Konnte seine Defizite auch durch erneut großen Einsatz kaum wettmachen. Note: 4,5.

Nico Schlotterbeck: Der Nebel hatte sich gerade verzogen, als dem BVB-Verteidiger der Durchblick gegen Niederlechner fehlte (21.). Danach aber deutlich verbessert. Stärkster Zweikämpfer beim BVB. Auch im Spielaufbau ständig beteiligt und mit den meisten Dortmunder Ballaktionen in der gesamten Partie (105). Note: 3.

Mats Hummels: Der Routinier hatte sich zuletzt klaglos hintenangestellt und wurde gegen Hertha mit einem Platz in der Startelf belohnt. Mit starken Diagonalpässen in die Spitze. Hinten eine leichte Unsicherheit in der ersten Halbzeit, und vorm 1:2 zu zögerlich gegen Berlins Ngankam (46.). Note: 4.

Julian Ryerson: Hatte gegen Richter und den agilen Tousart einen schweren Stand. In der ersten Hälfte liefen fast alle Angriffe der Hertha über die Seite des Norwegers. Deutlich zu viele Ballverluste (21), da muss Ryerson besser werden. Note: 4.

© getty

BVB: Mittelfeld

Salih Özcan: Steht aktuell klar im Schatten von Can. Unaufgeregter Auftritt mit einigen Mängeln. Konnte die stärker werdende Hertha nicht immer rechtzeitig vom Tor weghalten. Note: 4.

Emre Can: Emre, der Libero. Ließ sich immer wieder weit nach hinten fallen und stärkte so die Abwehr. Resolut gegen Ngankam (9.). Viele Balleroberungen. Gibt dem Dortmunder Spiel zurzeit viel Sicherheit, ohne in alte Flüchtigkeitsfehler zu verfallen. Note: 3.

Julian Brandt: Bestätigte die Form der vergangenen Wochen. Immer wieder mit guten Ideen und starken Anspielen. Arbeitete auch gut nach hinten mit. Ausgangspunkt der Angriffe, die zum ersten und zweiten BVB-Tor führten. Belohnte sich in der 90. Minute mit dem Treffer zum 4:1. Note: 2,5.

Marco Reus: Der Kapitän rotierte zurück in die Startelf und hatte die erste große Chance für Schwarz-Gelb. Stand am Fünfer völlig frei, aber Kopfbälle sind nicht so sein Ding (25.). Dafür mit starkem Antritt vor dem 1:0. Noch stärker: Sein Freistoßtreffer zum 3:1 (76.). Note: 2,5.

Karim Adeyemi: Mit einem feinen Hackentreffer brachte der Nationalspieler seinen BVB mit 1:0 in Führung (27.). Nur vier Minuten später glänzte Adeyemi mit der perfekten Torvorlage zum zweiten Dortmunder Treffer (31.). Was ein Pech für den Shooting-Star: Er verletzte sich bei dem Spielzug und musste noch vor der Pause vom Feld. Note: 1,5.