FC Schalke 04: Fans bei Hooligan-Angriff schwer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen ist es offenbar zu einem organisierten Angriff von mindestens 100 gewaltbereiten Hooligans auf Fans des Bundesligisten Schalke 04 gekommen.

Bei der Auseinandersetzung am Treffpunkt der Schalker Fans in Gelsenkirchen vor der Abfahrt zum Auswartsspiel in Berlin wurden nach Polizeiangaben mindestens vier Personen schwer verletzt, darunter ein Busfahrer. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort, sie mussten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mehrere Hundert Mitglieder der organisierten Schalker Fanszene wollten mit Bussen zum Auswärtsspiel der Königsblauen nach Berlin beim 1. FC Union fahren. Um 6.22 Uhr erfolgte der Angriff der gewaltbereiten Personen, die nach Polizeiangaben vermutlich dem Umfeld der Fanszene von Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund zuzurechnen sind.

Es kam zu einer Massenschlägerei, bei der unter anderem Baseballschläger sowie sonstige Schlagwerkzeuge genutzt wurden. Bevor die Polizei vor Ort eintraf, hatten sich die Angreifer bereits wieder entfernt. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung.

S04 reagierte in einer Stellungnahme: "Schalke 04 verurteilt, wie unter anderem im Leitbild festgehalten, jede Form von Gewalt und wünscht den Verletzten eine vollständige Genesung." Laut des Traditionsklubs seien die Busse mit den Fans trotz des Überfalls in Richtung Berlin aufgebrochen. Die Anhänger wollten ihre Mannschaft trotz der Vorkommnisse bei den Köpenickern unterstützen.