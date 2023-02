VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München: Gewinner des Spiels und der FCB in der Einzelkritik

Der FC Bayern München schlägt den VfL Wolfsburg in der Bundesliga mit 4:2, lässt aber erneut vieles von dem vermissen, was in der Hinrunde zu viel Spektakel geführt hat. Ein Platzverweis von Joshua Kimmich gefährdete zudem den Erfolg. Die Gewinner, Verlierer, Noten und Einzelkritiken der FCB-Profis.

© imago images Gewinner: Kingsley Coman In einer insgesamt schwachen Bayern-Mannschaft konnte sich der Franzose von Beginn an abheben. Im Vergleich zu Leroy Sané und Serge Gnabry hat Kingsley Coman derzeit Champions-League-Form. Nicht nur seine beiden Treffer waren wichtig für die Bayern, sondern auch seine Ruhe am Ball, die viele seiner Mitspieler nicht hatten. Note: 2.

© imago images Verlierer: Alphonso Davies Wieder kein starker Auftritt des Kanadiers. Kurz vor dem Aufeinandertreffen mit Paris Saint-Germain (Hinspiel am 14. Februar) hat Davies Probleme damit, seine Form zu finden. Offensiv gab es die eine oder andere gewohnt starke Aktion, aber auch viele Ungenauigkeiten. Defensiv wackelte der Linksverteidiger nicht nur ohne Ball, sondern auch im Spielaufbau. So wird er wohl bald wieder auf der Bank sitzen. Note: 4,5.

© imago images Verlierer: Maxence Lacroix Wurde nach 30 Minuten ausgewechselt. Nicht nur, weil er beim Tor von Müller das Kopfballduell verloren hat, sondern auch aus taktischen Gründen. Niko Kovac stellte auf eine Viererkette um und brachte mit Jakub Kaminski einen Offensivspieler für den Innenverteidiger. Lacroix rastete aus - und Kaminski erzielte kurz vor der Pause dann das 1:3 aus VfL-Sicht. Note: 5.

© imago images VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen VfL Wolfsburg - FC Bayern München 2:4 (1:3) Tore 0:1 Coman (9.), 0:2 Coman (14.), 0:3 T. Müller (19.), 1:3 Kaminski (44.), 1:4 Musiala (73.), 2:4 Svanberg (81.) Aufstellung VfL Wolfsburg Casteels - Lacroix (30. Kaminiski), Bornauw, van de Ven - R. Baku, Arnold (74. Gerhardt), Paulo Otavio (66. Paredes), F. Nmecha, Svanberg - Wimmer (66. Marmoush), Wind (74. Nmecha) Aufstellung FC Bayern München Sommer - Joao Cancelo (78. Blind), Pavard, de Ligt, Davies - Goretzka, Kimmich, L. Sané (60. Tel), Musiala (78. Wanner), Coman (55. Gnabry) - T. Müller (60. Stanisic) Gelbe Karten Paulo Otavio (38.) - Kimmich (34.), Sané (35.), Goretzka (45.+2.), Kimmich (54.), Wanner (90.), Tel (90.+2.) Rote Karten - Kimmich (54.)

© imago images FCB: Torhüter Yann Sommer: Ließ den Ball in der Anfangsphase nach einer Ecke einmal gefährlich fallen. Dafür bügelte er einen Fehler von Sané mit einer Parade wieder aus (35.). Bei den Gegentoren schuldlos. In der Schlussphase mit einer starken Fußabwehr. Note: 3.

© imago images FCB: Abwehr João Cancelo: Wieder mit einer butterweichen Flanke zur Stelle, die Coman zum 2:0 verwertet hat (14.). An vielen guten Offensivaktionen beteiligt, dafür beim ersten Gegentor Teil der Fehlerkette. Note: 3. Benjamin Pavard: Hellwach in der Anfangsphase, bügelte zweimal in gefährlichen Situationen entscheidend aus. Mit dem Ball meist souverän. Große Wackler blieben aus. Note: 3. Matthijs de Ligt: Machte lange ein unauffälliges Spiel, kam dann einmal zu spät und es stand nur noch 1:3 aus Bayern-Sicht. Verlor auch darüber hinaus den einen oder anderen Zweikampf, fing sich aber im zweiten Durchgang und hatte vor allem in der Schlussviertelstunde mehrere sehr starke Rettungsaktionen. Note: 3. Alphonso Davies: Zwei viel zu leichte Ballverluste im Spielaufbau nach nicht mal 15 Minuten, die vom VfL Wolfsburg jedoch nicht weiter bestraft wurden. In der 30. Minute mit einem weiteren katastrophalen Querpass, den die Wölfe erobern, aber nicht verwerten konnten. Offensiv dafür mit dem einen oder anderen starken Dribbling. Note: 4,5.

© imago images FCB: Mittelfeld Joshua Kimmich: Sein Freistoß fand beim 3:0 Müllers Kopf (19.). Darüber hinaus fand er aber zu selten den Weg heraus aus dem Deckungsschatten der Wolfsburger. Dafür fand er in der 54. Minute den Weg vom Platz, als er mit einer harten, aber vertretbaren Entscheidung die Ampelkarte sah. Note: 4,5. Leon Goretzka: Kaum ein Faktor in Bayerns Spiel. Gegen den Ball mit wenigen Eroberungen, mit dem Ball zu oft träge oder gar nicht erst anspielbar. Zu wenig für einen Mittelfeldspieler beim FC Bayern. Note: 4. Jamal Musiala: Hatte ein paar gute Szenen im ersten Durchgang, in denen er seine Stärken im Dribbling zeigen konnte. Auch er sorgte allerdings für wenig Gefahr und so blieben seine Aktionen meist brotlose Kunst – bis zur 74. Minute und einem absolut genialen Moment. Da nämlich dribbelte sich der 19-Jährige einmal durch die komplette Hintermannschaft des VfL und vollendete zum 4:1. Note: 2,5.

© imago images FCB: Angriff Leroy Sané: Strahlte kaum Gefahr aus und wirkte abermals glücklos und bisweilen unkonzentriert. Schlimmer Ballverlust in der 35. Minute, kein eigener Abschluss, keine Torschussvorlage. Die Bemühung kann man Sané dennoch nicht absprechen. Viele Aktionen, allerdings wenig Ertrag. Note: 4. Kingsley Coman: Obwohl die Bayern alles andere als gut in die Partie kamen, gingen sie schnell mit 3:0 in Führung. Großen Anteil daran hatte Coman, der das Spiel über links immer wieder antreiben konnte. Seine Flanke nach neun Minuten rutschte direkt ins Tor, seine Direktabnahme in der 14. Minute war pure Weltklasse. Auch darüber hinaus sehr aktiv und an fast jedem Angriff beteiligt. Note: 2. Thomas Müller: Erwischte einen guten Start in das Spiel, als er bei Comans Führungstreffer entscheidend für Irritation sorgte. Das 3:0 erzielte der Weltmeister von 2014 selbst. Anschließend fehlte ihm die Anbindung ans Spiel. Konnte die Unruhe im Bayern-Spiel aber auch nicht verhindern. Note: 2,5.