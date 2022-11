FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:2: Nächste Musiala-Gala beim FCB im letzten Spiel vor der WM

Der FC Bayern München geht mit mindestens vier Punkten Vorsprung in die WM-Pause. Am Samstagabendspiel des 15. Spieltags der Bundesliga besiegte der Rekordmeister dank einer weiteren Gala von Jamal Musiala den Tabellenletzten FC Schalke 04 mit 2:0 (1:0). Musiala bereitete beide Treffer vor.

Die Tore für den FC Bayern München erzielten Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting, jeweils nach schönen Vorlagen Musialas.

Alle elf Spieler in der Startelf des FC Bayern München im Spiel in der Arena auf Schalke stehen in den WM-Kadern ihrer jeweiligen Länder. Beim FC Schalke fährt nur der Japaner Atsuto Uchida nach Katar (für Japan).

Joshua Kimmich vertrat beim FC Bayern München rechts in der Viererkette Josip Stanišić. Das 22-jährige Eigengewächs, der auch im kroatischen WM-Aufgebot steht, laborierte an einer Mandelentzündung und wurde eingewechselt. Wenige Stunden vor Anpfiff des Spiels auf Schalke verkündeten die Bayern die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Stanišić.

Musiala absolvierte bereits sein 100. Pflichtspiel für den FC Bayern München - der 19-Jährige knackte damit einen weiteren Rekord.

Bayerns Trainer Julian Nagelsmann gab vor der Partie zu, dass ihn die Berichterstattung über ihn im Laufe der Vorrunde zwischenzeitlich genervt habe.

Bei Schalke feierte in der 66. Minute Sidi Sané sein Bundesliga-Debüt. Der 19-Jährige ist der Bruder von Bayern-Star Leroy Sané - der zum Zeitpunkt von Sidi Sanés Einwechslung jedoch bereits ausgewechselt war.

Bayern-Noten: Meilenstein-Musiala wieder exzellent © getty 1/17 Der FC Bayern München hat am 15. Spieltag der Bundesliga mit 2:0 (1:0) beim FC Schalke 04 gewonnen. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter FCB-Spieler. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Hatte mehr Ballkontakte als Choupo-Moting. Ließ sich nichts zu Schulden kommen, wurde aber auch selten ernsthaft geprüft. Gegen Bülter war er zur Stelle (24.). Note: 3,5. © getty 3/17 JOSHUA KIMMICH: Da Stanišić (Mandelentzündung) und Mazraoui (Oberschenkelprobleme) auf der Bank saßen, musste Kimmich hinten rechts ran. Spielte recht offensiv. Mit einem guten Lauf in die Tiefe an der Entstehung des 1:0 beteiligt. Note: 3. © imago images 4/17 BENJAMIN PAVARD: Begann in der Innenverteidigung und rückte nach de Ligts Hereinnahme nach rechts. Unauffällige Vorstellung ohne Glanzlichter und Patzer. Note: 3,5. © imago images 5/17 DAYOT UPAMECANO: Wie zuletzt so oft auch diesmal weitestgehend souverän und mit vielen guten Balleroberungen. Hatte aber Glück, dass Terodde kurz vor der Halbzeit nach einer Flanke nicht mehr an den Ball kam. Note: 3. © getty 6/17 LUCAS HERNANDEZ: Da Kimmich auf der Gegenseite teils weit nach vorne rückte, hielt er sich vornehmlich in der Offensive zurück. Gegen den Ball mit einer soliden Vorstellung. Note: 3,5. © getty 7/17 JAMAL MUSIALA: Ist nun mit 19 Jahren und 259 Tagen der jüngste Spieler seit BL-Gründung, der für Bayern 100 Pflichtspiele erreichte. Bereitete die beiden Tore vor und verzeichnete auch gute tiefe Ballgewinne. Zudem mit guter Zweikampfquote. Note: 1,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Bis er vom Platz ging war Goretzka bester Zweikämpfer bei den Bayern mit 75 Prozent gewonnener Duelle. Nach vorne ohne durchschlagenden Erfolg. Befindet sich weiterhin in toller Form. Note: 2,5. © imago images 9/17 SERGE GNABRY: Offensiv auffälligster FCB-Spieler in Hälfte 1. Hatte per Kopf die erste echte Chance seines Teams (26.) und traf später mit seinem 8. Saisontor zur Führung. Lieferte beim Konter zum 2:0 die Vor-Vorlage auf Musiala ab. Note: 2. © imago images 10/17 LEROY SANE: Gerade gegen den Ball mit einer guten Leistung. Verzeichnete bis zum Zeitpunkt seiner Auswechslung die meisten Balleroberungen beim FCB (8). Offensiv ohne die ganz auffälligen Szenen, aber stets aktiv an den Angriffen beteiligt. Note: 2,5. © imago images 11/17 KINGSLEY COMAN: Recht ordentliche Vorstellung mit einigen gewonnenen Eins-gegen-eins-Duellen. Schlug die Flanke auf Gnabry zur ersten FCB-Chance. Nach der Pause etwas abgetaucht. Note: 3,5. © imago images 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Hing erst etwas in der Luft, wurde aber stärker. Seinen Kopfball wehrte Schwolow an den Pfosten ab (33.). Traf nach der Pause abgeklärt zum 2:0 (52.). Note: 2. © getty 13/17 MATTHIJS DE LIGT: Kam in Minute 60 für Sané und rückte in die Innenverteidigung neben Upamecano. Agierte dort solide und ohne große Auffälligkeiten. Note: 3,5. © imago images 14/17 JOSIP STANISIC: In der 72. Minute als Linksverteidiger für Hernández eingewechselt. Ließ sich nichts zu Schulden kommen. Keine Bewertung. © imago images 15/17 MARCEL SABITZER: Goretzka ging für ihn nach 72 Minuten vom Platz. Fiel weder positiv, noch negativ auf. Keine Bewertung. © getty 16/17 RYAN GRAVENBERCH: Coman machte für ihn nach 79 Minuten Platz. Hatte kaum Ballaktionen. Keine Bewertung. © imago images 17/17 PAUL WANNER: Wurde für Musiala zehn Minuten vor Schluss eingewechselt und blieb ohne nennenswerte Szene. Keine Bewertung.

FC Schalke 04 - FC Bayern München: Die Analyse

Obwohl der an den Folgen einer Mandelentzündung laborierende Rechtsverteidiger Josip Stanišić zunächst auf der Bank saß, blieb Bayerns Trainer Julian Nagelsmann seiner bereits in den letzten Wochen bevorzugzter 4-2-3-1-Grundordnung treu. Joshua Kimmich rückte von der Mittelfeldzentrale rechts in die Viererkette; eine Option, der sich Bundestrainer Hansi Flick für die WM in Katar durch seine Kaderentscheidungen wohl beraubt hat.

Kimmich interpretierte seine Rechtsverteidigerrolle wie zu erwarten war sehr offensiv - der Rekordmeister hatte so im Grunde sechs Offensivspieler auf dem Platz. Vor Keeper Manuel Neuer, den drei "richtigen" Verteidigern und Leon Goretzka auf der Sechs versuchten neben Kimmich die offensiven Freigeister Jamal Musiala, Kingsley Coman, Leroy Sané, Serge Gnabry und Eric-Maxim Choupo-Moting zu wirbeln.

Doch es blieb zunächst lange beim Versuch. Die Bayern taten sich schwer gegen die aufmerksam verteidigenden und gut gestaffelten Schalker, regelmäßig liefen sich die Offensivstars fest. Es dauerte bis zur 26. Minute, ehe die Bayern den Ball zum ersten Mal aufs Tor brachten. Doch Mittelfeldspieler Tom Krauß klärte mit seinem Oberschenkel den freilich auch nicht sehr gut platzierten Kopfball von Gnabry.

Besser machte es Gnabry dann in der 38. Minute: Mit einem überlegten Pass auf Kimmich öffnete er plötzlich einen Raum im letzten Drittel, in den er selbst hineinrannte. Derweil landete der Ball über Kimmich bei Musiala, der den schwer anzunehmenden Ball traumhaft mit der Hacke ein bisschen zu weit auf Gnabry spielte, der aber in Höchstgeschwindigkeit einen kleinen Schlenker machte und den Ball mit dem linken Fuß ins Tor hämmerte.

Es war Gnabrys achter Saisontreffer (vier davon in den letzten zwei Spielen), der rechtzeitig vor der WM in Top-Form ist. Das ist Musiala bereits seit dem ersten Spieltag, in der zweiten Halbzeit gab der 19-Jährige mit einem überlegten Querpass auf Choupo-Moting seine zweite Vorlage des Tages ab. Später verhinderte nur eine Abseitsposition ein eigenes Tor von Bayerns Besten.

Mitte der zweiten Halbzeit durfte Kimmich wieder auf seine angestammte Position im zentralen Mittelfeld, Benjamin Pavard rückte in die Viererkette, Matthijs de Ligt kam von der Bank. Später schenkte Nagelsmann auch Stanišić noch ein bisschen Spielpraxis vor der WM.

Schalke setzte den spielerischen Aufwärtstrend der letzten Wochen unter dem neuen Trainer Thomas Reis durchaus fort, geht aber als Tabellenletzter hinter Reis' Ex-Verein VfL Bochum in die Winterpause.

FC Schalke 04 - FC Bayern München: Die Aufstellungen

FC Schalke 04: Schwolow - Brunner (75. Aydin), Yoshida, Matriciani, Mohr (66. Kolodziejczak) - Kral, Krauß - Karaman (59. Larsson), Drexler (75. Latza), Bülter (65. Sane) - Terodde

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Pavard, Upamecano, Hernandez (72. Stanisic) - Goretzka (72. Sabitzer) - Gnabry, Leroy Sane (60. de Ligt), Musiala (80. Wanner), Coman (79. Gravenberch) - Choupo-Moting

FC Schalke 04 - FC Bayern München: Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Gnabry (38.), 0:2 Choupo-Moting (52.)

Der Star des Spiels: Jamal Musiala (FC Bayern München)

Ist nun mit 19 Jahren und 259 Tagen der jüngste Spieler seit Bundesliga-Gründung, der für Bayern 100 Pflichtspiele erreichte. Bereitete die beiden Tore vor und verzeichnete auch gute tiefe Ballgewinne. Nur eine knappe Abseitsposition verhinderte, dass er nach feiner Ballannahme auch selbst ein Tor erzielte. Dennoch: Die nächste Musiala-Gala.

Der Flop des Spiels: Kenan Karaman (FC Schalke 04)

Nicht falsch verstehen: Einen richtigen Flop gab es in der disziplinierten Schalker Mannschaft nicht. Und auch Schalkes Rechtsaußen gab zwei Schüsse ab. Aber Karaman tat sich sehr schwer gegen Lucas Hernández, verlor fünf seiner sechs Zweikämpfe und kam etwas zu selten an den Ball. Musste als erster Schalker nach weniger als einer Stunde runter.

Der Schiedsrichter: Felix Zwayer

Faires Spiel, unauffälliger Schiedsrichter. So soll es sein.