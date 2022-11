FC Bayern, News und Gerüchte: FCB im Haaland-Poker mit "Chancen" - Hainer lobt Nagelsmann

Herbert Hainer hat sich zu den Chancen der Münchner im zurückliegenden Poker um Erling Haaland geäußert. Außerdem lobte der Präsident Trainer Julian Nagelsmann. Manuel Neuer spricht derweil über die komplizierte Situation von Schalke 04. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Hainer über Haaland und Nagelsmann

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat sich zum Wechsel von Erling Haaland von Borussia Dortmund zu Manchester City geäußert. "Haaland ist für jeden Top-Verein der Welt interessant, und wir hatten neben Manchester City die besten Chancen", sagte Hainer der Mediengruppe Bayern.

Haaland wechselte im Sommer für 60 Millionen Euro nach England. Dass die Chancen der Münchner auf eine Verpflichtung des Norwegers groß waren, sieht der Haaland-Vertraute Jan-Aage Fjörtoft allerdings nicht so. "Die Entscheidung war eher deutlich. Richtig ist, dass Bayern sich extrem um ihn bemüht hat", erklärte der frühere Eintracht-Stürmer bereits vor einiger Zeit in der Sport Bild.

Hainer äußerte sich außerdem zu Trainer Julian Nagelsmann. Der habe in der schwierigen Zeit im September und Oktober, als die Münchner in der Bundesliga fünfmal in Folge ohne Sieg blieben, gezeigt, "wie flexibel und entwicklungsfähig" er sei, meinte der 68-Jährige: "Er hat erkannt, dass er in dieser Phase etwas ändern muss und Choupo-Moting als Mittelstürmer installiert."

Zum Thema Katar-Sponsoring erklärte Hainer: "Wie ich bereits gesagt habe, werden wir das Sponsoring nach der WM besprechen. Unser Ziel ist es, dass sich Dinge durch Gespräche, Transparenz und Hinschauen verändern. Wir suchen hier immer den Dialog."

FC Bayern, News: Manuel Neuer spricht über Schalke

Am Samstag gastiert der FC Bayern bei Manuel Neuers Ex-Verein FC Schalke 04 (18.30 Uhr im LIVETICKER). "Grundsätzlich traue ich ihnen den Klassenerhalt zu, aber die Aufgabe wird sehr schwer und hart", sagte der Torhüter der Mediengruppe Münchner Merkur/tz zur komplizierten Situation der Königsblauen.

Mit neun Punkten aus 14 Partien ist Schalke Tabellenschlusslicht. Es sei "auf jeden Fall bisher nicht optimal gelaufen", findet Neuer, der dem neuen Trainer Thomas Reis aber durchaus zutraut, das Ruder herumzureißen.

"Ich habe das Spiel gegen Bremen gesehen, das war ganz ordentlich und mit eine der besten Saisonleistungen. Das zeigt, dass Hoffnung da ist, um den Wendepunkt schaffen zu können", so der 36-Jährige über die 1:2-Niederlage der Knappen am 13. Spieltag in Bremen.

Neuer ist gebürtiger Gelsenkirchener. Der Torhüter trug 20 Jahre das Schalke-Trikot, ehe es ihn 2011 an die Isar zog.

FC Bayern, News: Hernández lobt seinen FCB

Wettbewerbsübergreifend neun Sieg in Serie stehen für den FCB mittlerweile zu Buche. Dabei passen nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Leistungen. "So wird es schwer für uns, ein Spiel zu verlieren", sagte Lucas Hernández der Bild.

Auch defensiv läuft es für den deutschen Rekordmeister immer besser. "Der Schlüssel ist mehr Kommunikation und Vertrauen untereinander. Wir lernen uns immer besser kennen. Das merkt man in jedem Spiel mehr", so der 26 Jahre alte Verteidiger.

FC Bayern, News: Julian Nagelsmann heiß auf NFL-Spiel

Am Sonntag um 15.30 Uhr steigt in der Allianz Arena das NFL-Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks. Wie die Bild berichtet, erhält der FC Bayern als Ausrichter 2,5 Millionen Euro.

"Ich werde im Stadion sein und hoffe auf ein paar Touchdowns", freut sich Nagelsmann auf die Partie. Einen Lerneffekt für seinen Alltag verspricht sich der 35-Jährige allerdings nicht.

"Es ist generell schwer, Dinge von der einen Sportart in die andere zu übertragen, da die Spiele sehr unterschiedlich sind", sagte Nagelsmann. Football sei "sehr anders - mit sehr viel Start-Stopp-Momenten und viel weniger Zufallssituationen als im Fußball".

FC Bayern, News: Voraussichtliche Aufstellung gegen Schalke

Die Münchner müssen auf Schalke auf Alphonso Davies (Muskelfaserriss), Sadio Mané (Verletzung am Wadenbeinköpfchen), Thomas Müller (muskuläre Probleme), Bouna Sarr (Knie-OP) und Josip Stanisic (Mandelentzündung) verzichten.

Vor. Bayern-Aufstellung: Neuer - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Hernández - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Gnabry - Choupo-Moting

