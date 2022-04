SC Freiburg - FC Bayern München 1:4: Wechsel-Fehler? Goretzkas Traum-Comeback wird überschattet

Der FC Bayern München hat Verfolger Borussia Dortmund am 28. Spieltag der Bundesliga auf Distanz gehalten. Beim SC Freiburg setzte sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit 4:1 (0:0) durch. Für Aufregung sorgte dabei ein Wechsel-Fehler des FC Bayern.

Passiert ist er bei einem Doppelwechsel fünf Minuten vor dem Ende: Als Corentin Tolisso und Kingsley Coman für Niklas Süle und Marcel Sabitzer ausgewechselt wurden, befanden sich während des laufenden Spiels kurzzeitig zwölf Spieler des FC Bayern auf dem Platz - laut Sky für 17 Sekunden. Tolisso war selbst erst eingewechselt worden, musste aber angeschlagen wieder runter.

Freiburg-Trainer Christian Streich rief in Richtung Schiedsrichter Christian Dingert: "Pfeif ab, was für eine Scheiße hier!" Dingert ließ nach einer Unterbrechung und längeren Diskussionen weiterlaufen. Ob das Einfluss auf die Spielwertung hat, ist bislang unklar. "Jetzt müssen wir alle ein bisschen runterkommen und drüber nachdenken", sagte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier.

Vor 34.700 Zuschauern im erstmals ausverkauften neuen Europa-Park Stadion hatte Leon Goretzka den FC Bayern in der 58. Minute in Führung gebracht. Nach rund viermonatiger Verletzungspause (Patellasehne) stand er bei seinem Comeback statt des zuletzt starken Jamal Musiala direkt in der Startelf.

Den Ausgleich (63.) erzielte Nils Petersen mit seinem 100. Pflichtspieltor für Freiburg nur 17 Sekunden nachdem er eingewechselt worden war. Serge Gnabry brauchte nach seiner Einwechslung ähnlich kurz für sein 2:1 (73.). Kingsley Coman (82.) und Marcel Sabitzer (90.+6) trafen zum Endstand von 4:1. Für den österreichischen Sommer-Neuzugang war es das erste Tor für den FC Bayern.

SC Freiburg - FC Bayern München: Die Analyse

Der FC Bayern dominierte die Partie im 4-2-3-1-System von Beginn an. Mit zunehmender Spieldauer verlagerten sich die langen Ballbesitzphasen der Gäste immer weiter nach vorne, zumeist eher auf der linken Seite. Oftmals befanden sich alle Spieler des FC Bayern tief in der gegnerischen Hälfte.

Das lag auch an der abwartenden Spielweise der Gastgeber. Freiburg stand mit einer Abwehr-Fünferkette sehr tief: Die Gastgeber ließen den FC Bayern zwar kommen, gewährten ihm in der ersten Halbzeit aber keine gefährlichen Abschlusschancen.

Bei eigenem Ballbesitz setzte Freiburg vereinzelte Konter, die rein-französischen Viererkette des FC Bayern aber weitestgehend souverän wegverteidigte. Vor allem die als Fehler-anfällig geltenden Innenverteidiger Upamecano und Nianzou standen stabil, darüber hinaus bereicherten sie den Spielaufbau.

Auch nach der Pause erarbeitete sich der FC Bayern zunächst keine guten Chancen aus dem Spiel heraus. Die Führung durch Goretzka resultierte aus einem Freistoß seines Mittelfeld-Kollegen Kimmich.

Weil Nagelsmann kurz darauf neben dem Torschützen auch den nicht ganz fitten Lewandowski auswechselte, agierte der FC Bayern fortan ohne nominellen Stürmer. Nach dem schnellen Ausgleich durch den eingewechselten Petersen verstärkte Nagelsmann die Offensive wieder: Für Pavard kam Gnabry, der dann zum vorentscheidenden 2:1 traf.

Bayern-Noten: Dreimal die 2 - Lewy zollt seiner Verletzung Tribut © imago images 1/17 Der FC Bayern gewinnt sein Auswärtsspiel beim SC Freiburg mit 4:1. Leon Goretzka feiert ein großartiges Comeback, ein Profi lässt sich einfliegen, am Ende sind 17 Sekunden lang zwölf Bayern auf dem Platz. Die Noten der FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: In der ersten Hälfte war er über jeden Ausflug erfreut, um sich warmzuhalten, weil Freiburg nicht vor das Tor kam. Nach der Pause war es auch nicht viel besser, aber dann doch mit Ballkontakten. Note 3,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Der künftige Innenverteidiger der Bayern spielte rechts, dort mit dem Versuch immer wieder aufzurücken und auch mal ins Zentrum zu gelangen, um dort als Anspielstation zu dienen. Machte Gnabry (72.) Platz für die Umstellung. Note 3. © imago images 4/17 TANGUY NIANZOU: Stabile Vorstellung des Franzosen, der nicht nur defensiv eine gute Figur abgab, sondern auch immer wieder mutig aufrückte. Vor dem 1:1 stellte er zu. Es war aber schwierig, die Flanke zu verhindern. Wohl sein bestes FCB-Spiel. Note 2,5. © imago images 5/17 DAYOT UPAMECANO: Auch stabil wie Nebenmann Nianzou. Verkomplizierte sein Passspiel nicht, spielte die sicheren Bälle und war dadurch ein zuverlässiger Partner für die Kollegen. Defensiv nicht viel beschäftigt. Toller Ball vor dem 3:1 für Coman. Note 2. © imago images 6/17 LUCAS HERNANDEZ: Deutlich defensiver unterwegs als Pavard auf der anderen Seite. Hätte hier und da Coman mehr Unterstützung anbieten können, aber dann in der 72. Minute mit der tollen Flanke für Gnabry zum 2:1. Note 2,5. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Flog erst am Samstagmorgen aus München ein, um mitzuspielen. Der Nachwuchs lässt noch warten. Hatte richtig Bock auf das Spiel, ging weite Wege. Tolle Freistoß-Vorlage zum 1:0 durch Goretzka. Note 2,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Erster Einsatz seit Anfang Dezember, meldete sich gleich mit einem Tor zurück. Es sah schon sehr gut aus, was der Nationalspieler zeigte. Gute Pässe, tolle Übersicht. Nach 61 Minuten war beim Sahne-Comeback Schluss. Note 2. © getty 9/17 LEROY SANE: Weil die Bayern das Offensivspiel zu sehr auf die linke Seite verlagerten, erfror Sane fast auf seiner rechten Seite. Schüttelte immer wieder den Kopf. Nach Lewandowskis Auswechslung mehr im Zentrum, aber auch nicht sein Spiel. Note 4. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Fand sich lange in guter Umgebung vieler Freiburger, die ihm die Wege zustellten. Müller versuchte lautstark und gestikulierend das Ganze zu jonglieren. In der zweiten Halbzeit dann mit etwas mehr Platz. Ordentlich. Note 3,5. © imago images 11/17 KINGSLEY COMAN: War über das ganze Spiel sehr viel unterwegs, in der 82. Minute mit dem Tor zum 3:1. Bei der Auswechslung (84.) bekam er nicht mit, dass er raus musste. Blieb 17 Sekunden als zwölfter Spieler auf dem Platz. Ein Fehler mit Folgen? Note 2. © imago images 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Wollte trotz Rippenblessur, davongetragen bei der Nationalmannschaft, unbedingt spielen, wirkte aber nicht wirklich leistungsfähig und ging ohne nennenswerte Aktion nach 61 Minuten runter. Note 4,5. © imago images 13/17 CORENTIN TOLISSO: 17 Sekunden nach seiner Einwechslung kassierte Bayern das Gegentor, auch weil Tolisso beim Zuspiel auf Petersen zu weit weg stand und somit eine Teilschuld hatte. Danach aber souverän am Ball. Note 3,5. © imago images 14/17 JAMAL MUSIALA: Bekam eine Verschnaufpause nach vielen Spielen zuletzt – auch bei der Nationalmannschaft. Kam für Goretzka und übernahm den zentralen Part und fiel wieder durch Spielwitz auf. Note 3. © imago images 15/17 SERGE GNABRY: Lief sich lange warm, wurde in der 72. Minute eingewechselt und bejubelte Sekunden später sein 2:1 nach Hernandez-Flanke und Schlotterbeck-Fehler. Legte dann noch das 4:1 durch Sabitzer auf. Starker Joker. Keine Bewertung. © imago images 16/17 MARCEL SABITZER: Kurzeinsatz mit großer Wirkung. Der Österreicher schoss sein erstes Tor für die Bayern nach Vorarbeit von Gnabry. Gut für die Seele. Keine Bewertung. © imago images 17/17 NIKLAS SÜLE: Kam kurz vor Schluss gemeinsam mit Sabitzer in die Partie und sorgte für Konfusion, weil die Bayern plötzlich zwölf Mann auf dem Platz hatten. Ansonsten keine Schäden verursacht. Keine Bewertung.

SC Freiburg - FC Bayern: Die Aufstellungen

Freiburg: Flekken - Gulde (83. Jeong), Lienhart, Nico Schlotterbeck - Schmid (69. Siquet), Maximilian Eggestein (83. Haberer), Höfler, Günter - Höler (82. Weißhaupt), Grifo - Sallai (62. Petersen).

FC Bayern: Neuer - Pavard (72. Gnabry), Nianzou, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Goretzka (62. Tolisso, 85. Süle) - Leroy Sane, Thomas Müller, Coman (85. Sabitzer) - Lewandowski (62. Musiala).

Die Daten des Spiels SC Freiburg gegen FC Bayern München

Tore: 0:1 Goretzka (58.), 1:1 Petersen (63.), 1:2 Gnabry (73.), 1:3 Coman (82.), 1:4 Sabitzer (90.+6)

Der Star des Spiels: Leon Goretzka (FC Bayern)

Goretzka feierte ein exzellentes Comeback. Mit seiner Körperlichkeit bereicherte er das Spiel des FC Bayern, die meisten seiner zahlreichen Zweikämpfe und Luftzweikämpfe gewann er. Nach der Pause traf Goretzka zum wichtigen 1:0, ehe er kurz vor dem Ausgleich ausgewechselt wurde.

Der Flop des Spiels: Nico Schlotterbeck (SC Freiburg)

Schlotterbeck ließ sich vor Gnabrys vorentscheidendem Treffer zum 2:1 zu einfach ausspielen, bei Sabitzers 4:1 war er etwas orientierungslos. Im Passspiel präsentierte er sich fehlerhaft, weniger als 80 Prozent seiner Zuspiele kamen an.

Der Schiedsrichter: Christian Dingert

Nach einem weitestgehend soliden Auftritt stand Dingert beim umstrittenen Wechsel des FC Bayern in der Schlussphase im Fokus. Er moderierte die Situation unaufgeregt, Konsequenzen auf dem grünen Tisch dürften aber nicht ausgeschlossen sein.