BVB: So lief der Systemwechsel von Tranier Marco Rose gegen den 1. FC Köln

In Halbzeit eins machte der BVB gegen den 1. FC Köln über weite Strecken kein gutes Spiel, zu dominant war der Gegner. Eine Umstellung von Dortmund-Coach Marco Rose in der Halbzeit änderte das.

"Ich habe gerade gesagt, wie scheiße du bist", begrüßte Steffen Baumgart nach dem 1:1 seines Effzeh gegen den BVB Trainerkollege Marco Rose, der mit etwas Verzögerung zum gemeinsamen Interview bei DAZN eintraf. Eine kleine Frotzelei unter Freunden. In Wahrheit hatte "Baumi" seinen Kumpel "Rosi" nämlich zuvor gelobt - für dessen Umstellung in der Halbzeit.

Dort hatte Rose von einer Vierer- auf eine Dreierkette umgestellt, Mats Hummels für Felix Passlack gebracht. Dass Letzterer über muskuläre Probleme klagte, machte schnell die Runde. Auf SPOX-Nachfrage bestätigte Rose die Verletzung - sagte aber auch: "Die Umstellung war sowieso geplant."

Kein Wunder, hatte sich der BVB vor dem Seitenwechsel doch ein ums andere Mal dem gleichen Schema gegenübergesehen: einer Kölner Hereingabe von außen, meist von links, in Richtung der beiden zentralen Offensivtürme Anthony Modeste und Sebastian Andersson.

Die beiden waren es auch, die kurz vor der Pause in Kombination für den Ausgleich sorgten. "Wir haben die Flügel nicht zubekommen, sie waren sehr spielaktiv. Es kam eine Flanke nach der anderen", resümierte Rose nach dem Spiel am DAZN-Mikrofon. Grund genug, das eigene Spiel umzustellen.

BVB-Noten: Haaland noch nicht der Alte - zwei enttäuschen besonders © getty 1/17 Borussia Dortmund kommt beim 1. FC Köln nicht über ein 1:1 hinaus. Erling Haaland feiert sein Startelf-Comeback, ist aber noch auf Formsuche. Jude Bellingham ist sauer, Raphael Guerreiro spielt unverhofft. Die Noten des Spiels. © imago images 2/17 GREGOR KOBEL: Hatte gar nicht so viel zu tun – und wenn, war er wie gegen Uth vor der Pause zur Stelle, als er Kopf und Kragen riskiert und toll hält. Ach ja: Lautstark war er. Note 3,5. © getty 3/17 FELIX PASSLACK: Musste viel Defensivarbeit verrichten, weil Köln gerne über seine Seite kam und auch viel Platz fand – wie auch beim 1:1. Nach vorne mit zu wenigen Akzenten. Musste zur Pause wohl angeschlagen runter. Note 4,5. © imago images 4/17 EMRE CAN: Grundsätzlich guter Auftritt, verliert aber beim 1:1 das entscheidende Kopfballduell gegen Modeste. Nach der Pause übernahm er den rechten Part in der dann geschaffenen Dreierkette. Dann deutlich sicherer. Note 3. © getty 5/17 MANUEL AKANJI: Nach Verletzung wieder zurück in der Startelf. Rückte weit auf, um als Passstation im Aufbau zu dienen. Kleine Unsicherheiten zu sehen, aber auch stark wie in der 72. Minute. Insgesamt ordentlich. Note 3. © imago images 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Weil sich Schulz beim Aufwärmen verletzte, rückte er kurzfristig in die Startelf. Hatte die ersten Abschlüsse, guter Schuss in der sechsten Minute. Nach Corona-Infektion reichte es aber nur für 66 Minuten. Note 3,5. © imago images 7/17 AXEL WITSEL: Bekam nach seinem Tor in Mainz und der Sperre Dahouds wieder eine Startelf-Chance, bewegte sich viel zwischen den beiden Innenverteidigern. Wenig Akzente nach vorne. Holte sich eine verdiente Gelbe ab. Note 3,5. © imago images 8/17 MARIUS WOLF: Bekam den Vorzug in der Startelf und traf nach acht Minuten zum 1:0. Mit rechts mitgenommen, mit links abgeschlossen. Beim 1:1 aber dann zu weit weg von Horn bei der Flanke. Dennoch ein Aktivposten – das Tor erhöht die Note auf 2,5. © imago images 9/17 GIOVANNI REYNA: Bemüht, aber nicht griffig. Zu selten so ein großartiger Pass wie auf Haaland in der 56. Minute. Hatte in der 74. Minute viel Platz, um das 2:1 vorzubereiten. Zögerte zu lange – irgendwie typisch für sein Spiel heute. Note 4,5. © imago images 10/17 JUDE BELLINGHAM: Ganz starker, langer Ball vor dem 1:0 für Wolf in die Schnittstelle. Wie immer sehr lauf- und zweikampffreudig. Özcan trat ihm nach der Pause seine Schuhe kaputt. War kurz sauer, spielte aber dann wieder mit hoher Schlagzahl. Note 3. © imago images 11/17 THORGAN HAZARD: Wieder mal so ein Spiel, das am Belgier vorbeilief. Setzte zwar zu schnellen Sprints in die Tiefe an, dann aber oft ohne Folgeaktion, die für Gefahr sorgen. Nach der Pause Schienenspieler auf links mit Defensivaufgaben. Note 4. © getty 12/17 ERLING HAALAND: Erster Startelf-Einsatz seit Ende Januar, hat noch nicht diese Explosivität, die ihn so gefährlich macht. Dennoch gute Chancen (28., 56.) – den zweiten macht ein topfitter Haaland. Blieb länger als gedacht auf dem Platz (87 Min.) Note 4. © imago images 13/17 MATS HUMMELS: Nach Corona-Infektion erstmal noch auf der Bank. Kam zur Pause für den angeschlagenen Passlack und brachte die Dreierkette mit. Wurde nicht viel beschäftigt, gutes Stellungsspiel. Note 3. © getty 14/17 JULIAN BRANDT: Kam nach 66 Minuten für Guerreiro, sortierte sich erst im Zentrum ein, dann übernahm er den Part auf der linken Seite von Hazard. Lauffreudig, um Akzente bemüht. Die kamen aber nicht. Note 4. © getty 15/17 DONYELL MALEN: Nach langer Zeit mal wieder nicht in der Startelf, kam dann in der 81. Minute für Hazard, um Haaland zu unterstützen. Haaland ging dann, Malen blieb allein. Das bis zum Schluss. Keine Bewertung. © imago images 16/17 MARIN PONGRACIC: Kam kurz vor Schluss rein und fabrizierte noch einen schwerer Fehler. Passiert ist nichts. Keine Bewertung. © imago images 17/17 REINIER: Bekam noch wenige Bundesliga-Minuten kurz vor Schluss und durfte mit Haaland abklatschen. Keine Bewertung.

BVB: Die Idee für die Umstellung kam nicht von Rose

Und so kam übernahm Hummels als zentrales Glied der Dreierkette, flankiert von Emre Can und Manuel Akanji. Der emsige Marius Wolf, als Allrounder bekannt, fungierte fortan als rechter Schienenspieler. "Wir haben auf Dreierkette umgestellt, weil wir so mehr Druck auf die Flankengeber haben und so auch drei starke Kopfballspieler gegen die zwei starken Kopfballspieler verteidigen können", erklärte Akanji im Nachgang die Idee dahinter.

Vom Coach selbst kam diese allerdings nicht. Das verriet Rose später: "Wir haben auf der Bank diskutiert, die Co-Trainer haben guten Input gegeben und das haben wir in der Pause umgesetzt."

In der Folge stabilisierte sich der BVB merklich, kam über Ballgewinne immer wieder in gefährliche Umschaltsituationen. Diese vertändelten die Offensivkräfte zwar meist leichtfertig, die Umstellung zur Halbzeit aber fruchtete.

Dass der Wechsel zur Dreierkette "kein schlechter Schachzug" (Marc Uth) war, belegen auch die Zahlen. Statt der 14 Flanken aus dem freien Spiel wie in Halbzeit eins, schlug der FC in der zweiten Hälfte nur noch fünf. Ein Schuss aufs Tor gelang den Kölnern nach dem Seitenwechsel überhaupt nicht mehr. "In der zweiten Hälfte hatten wir einen sehr guten Zugriff auf das Spiel", zeigte sich Rose zufrieden.

BVB: Rückstand auf Bayern wächst - Rose nicht unzufrieden

So war der BVB in Halbzeit zwei dem Führungstreffer am Ende deutlich näher als Köln, auch wenn es nach zwei knappen 1:0-Siegen gegen Bielefeld und Mainz diesmal nicht für den Dreier reichte. "Schlussendlich machen wir halt nicht das Tor", bilanzierte Akanji.

Rose selbst war wohl bewusst, dass diesmal einfach nicht mehr drin war. "Meine Jungs haben heute alles rausgefeuert nach einer intensiven englischen Woche", lobte er. "Was Einstellung und Haltung betrifft, muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen." Natürlich sei ob des verpassten Dreiers aber Enttäuschung da.

Sechs Punkte sind es jetzt auf die Bayern, bei neun Punkten Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen. Nach der Länderspielpause steht das Heimspiel gegen RB Leipzig an. "Volles Haus in Dortmund", freute sich Rose, und betonte, man wolle "das Maximum aus der Saison herausholen".

Auch dank fähiger Co-Trainer an seiner Seite.

