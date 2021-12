FC Bayern München - Dayot Upamecano überzeugt gegen Wolfsburg: Junger Mann für drei Rollen

Nach einer für ihn schwierigen Zeit überzeugte Dayot Upamecano beim 4:0-Sieg seines FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg - und zwar in gleich drei Rollen.

Nachdem Julian Nagelsmann schon eine ganze Weile über Dayot Upamecanos starke Leistung beim 4:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg gesprochen hatte, wollte er eine Sache noch in Erinnerung rufen. "Er ist nach wie vor ein junger Spieler, das betone ich immer wieder", sagte der Trainer des FC Bayern München also. "Weil man ihn schon so lange in der Bundesliga sieht, vergisst man manchmal, dass er noch keine 28 ist."

Tatsächlich ist der Franzose gerade erst 23 Jahre alt geworden, hat aber trotzdem schon 127 Bundesligaspiele absolviert. Die wenigsten seiner Auftritte sind einfach nur fader Durchschnitt, stattdessen wechseln sich gerne Genie und Wahnsinn ab. In Nagelsmanns Augen hat das durchaus schlüssigerweise etwas mit seinem Alter zu tun. Bisweilen erinnert Upamecano an den jungen Jerome Boateng, der später zu einem permanenten Stabilisator in der Innenverteidigung des FC Bayern heranwachsen sollte.

Bei Upamecano nahm zuletzt aber bekanntlich wieder eher der Wahnsinn Überhand: Beim Topspiel gegen Borussia Dortmund (3:2) hatte er mehrfach gepatzt und anschließend auch gegen den FSV Mainz 05 (2:1) unsicher gewirkt. Daraufhin war er in die Kritik geraten, am Dienstag in Stuttgart (5:0) saß er nur auf der Bank. Gut möglich, dass Upamecano dort auch für das Spiel gegen Wolfsburg geblieben wäre, hätte Niklas Süle nicht gerade mehrere körperliche Probleme.

FCB-Noten: Lewy mit dem nächsten Rekord - Upamecano als Zehner © getty 1/17 Die Bayern beenden die Hinrunde standesgemäß mit einem 4:0 gegen Wolfsburg. Dayot Upamecano glänzt in einer etwas anderen Rolle, Robert Lewandowski krallt sich den nächsten Rekord. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © getty 2/17 MANUEL NEUER - Stark gegen Weghorst, als er lange stehen bleibt (8.). Ansonsten in seinem Kerngebiet des Toreverhinderns fast ohne Beschäftigung. Note 3 © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD - Spielte deutlich tiefer als Pendant Davies auf der linken Seite und war auch deshalb nicht so auffällig. Defensiv aber ohne große Fehler. Note 3 © getty 4/17 LUCAS HERNANDEZ - Auch als zusätzlicher Mittelfeldspieler unterwegs, musste sich aber auch um die Restverteidigung kümmern. Nicht immer nah dran an Weghorst, sonst aber solide. Nach 80 Minuten ausgewechselt. Note 3 © getty 5/17 DAYOT UPAMECANO - Wagte sich fast bis in den Zehnerraum vor. Immer wieder Antreiber, zur Pause mit 91(!) Ballaktionen. Eigentlich nur folgerichtig, dass er sein erstes Tor für die Bayern erzielte. Note 1,5 © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES - Mal wieder eher Linksaußen als linker Verteidiger. Trieb sich fast nur vorne rum und drehte Baku ein ums andere Mal sauber ein. Einziges Manko: Erzielte keinen Scorerpunkt. Nach 80 Minuten runter. Note 2 © getty 7/17 MARC ROCA - Zuverlässig, sicherte sauber mit ab, versuchte keine Wunderdinge, sondern einfache Aktionen. Und die gelangen auch. Bestätigte seine Leistung aus dem Stuttgart-Spiel. Nach 74 Minuten ausgewechselt. Note 2,5 © getty 8/17 JAMAL MUSIALA - Durfte von der Doppel-Sechs höher ins Feld rücken und weiter vorne Gegner binden. Etwas überhastet bei seinen guten Chancen, aber mit feinem Assist für Lewandowski. Note 3 © getty 9/17 SERGE GNABRY - War gefühlt gar nicht im Spiel, was auch an Pavard als seinem Hintermann lag. Immer mal mit kleinen Aktionen, aber nicht unbedingt sein Spiel. Note 3 © getty 10/17 LEROY SANE - Sehr gut im Gegenpresisng, mit dem Ball am Fuß in der ersten Halbzeit ein paar leichte Fehler. Aber dann wieder so ein Sane-Moment beim Tor, einfach traumhaft. Deutlich agiler als Gnabry. Note 2 © getty 11/17 THOMAS MÜLLER - Feierte sein 400. Bundesligaspiel standesgemäß: Mit zwei Scorerpunkten. Immer eine gute Idee, immer ein schlauer Pass. Ein typisches Müller-Spiel mal wieder. Note 1,5 © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI - In der ersten Halbzeit mit nur 15 Ballaktionen. Kurz vor Schluss dann aber doch noch der Rekord: Nun mit 43 Toren im Kalenderjahr 2021. Note 3 © getty 13/17 MARCEL SABITZER: Nach seiner Verletzung mit 16 Minuten Einsatzzeit. in erster Linie, um wieder etwas Rhythmus zu bekommen. Kaum auffällig. Keine Bewertung © getty 14/17 TANGUY NIANZOU: Wurde in der 80. Minute für Hernandez eingewechselt. Keine Bewertung © getty 15/17 OMAR RICHARDS: Kam nach 80 Minuten für Davies. Keine Bewertung © getty 16/17 BOUNA SARR: Auch er durfte noch ein paar Minuten spielen. Keine Bewertung © getty 17/17 MALIK TILLMAN: Kam fünf Minuten vor dem Ende für Pavard. Keine Bewertung

FC Bayern Dayot Upamecanos drei Rollen gegen Wolfsburg

So kehrte Upamecano aber direkt in die Startelf zurück - und machte relativ unverhofft eines seiner bisher besten Spiele für den FC Bayern. Und zwar nicht nur als Innenverteidiger, sondern auch als Regisseur und Torjäger. Genie!

Weil Wolfsburg extrem tief stand, rückte Upamecano genau wie seine Mitspieler extrem hoch auf. Oder bedingte das andere erst das eine? Wieder und wieder kam er tief in der gegnerischen Hälfte an den Ball (138 Ballaktionen, Bestwert), sogar sein durchschnittlicher Aufenthaltsort auf dem Platz lag beachtlicherweise jenseits der Mittellinie. Von dort aus versuchte Upamecano das Spiel im Stile eines Regisseurs mit Vertikalpässen anzukurbeln. Am allerbesten klappte das kurz vor Schluss, als er Robert Lewandowskis Treffer zum 4:0 mit einem genialen Chip auf Jamal Musiala einleitete. "In der ersten Halbzeit hat er zwei, drei nicht gebracht", analysierte Nagelsmann. "Das war der Trainingseffekt, den er sich selbst beschert hat, dass der Ball dann kam."

Zu diesem Zeitpunkt lag Upamecanos Auftritt als Torjäger übrigens schon hinter ihm, zwischenzeitlich hatte er per Kopf zum 2:0 getroffen. Es war sein erster Treffer für den FC Bayern. "Endlich mal", sagte Nagelsmann. Und weil er schon beim Thema war, forderte er gleich ganz generell: "Wir müssen es auch hinkriegen, dass unsere Abwehrspieler torgefährlich werden." Wo das nur hinführen soll? In der bisherigen Saison erzielte seine Mannschaft im Schnitt bereits 3,3 Tore pro Spiel.

In seiner ursächlichen Funktion als Innenverteidiger war Upamecano gegen harmlose Wolfsburger unterdessen kaum gefordert. Trotzdem sei er laut Nagelsmann "in der Restverteidigung sehr konzentriert" gewesen. "Wir hatten eine gute Kontrolle. Das ist manchmal wichtiger als 20 Chancen."

© OPTA FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg: die realtaktische Aufstellung.

FC Bayern München: Dreikampf in der Innenverteidigung

Für Upamecano war es der versöhnliche Abschluss eines abwechslungsreichen Halbjahres: Der Wechsel für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig nach München. Das verheerende Auftaktspiel gegen Borussia Mönchengladbach, starke Leistungen samt Assists bei Bayer Leverkusen und gegen die TSG Hoffenheim, der Tiefpunkt beim 0:5-Debakel im DFB-Pokal in Gladbach Mitte Oktober und schließlich die schwachen Auftritte im Dezember. Vielleicht auch um Rücksicht auf sein Alter zu nehmen, attestierte Nagelsmann Upamecano "eine stabile Hinrunde" und lediglich "zwei schwächere Spiele", ohne diese konkret zu benennen.

Tatsächlich schenkte der Trainer keinem der drei Innenverteidiger mehr Spielminuten als Upamecano (1832), den er schon aus Leipziger Zeiten schätzt und vor allem einschätzen kann. Süle kommt auf 1472 Minuten und Lucas Hernandez auf 1470, in Stuttgart hatten sie Seite an Seite überzeugt. Wer von den dreien sich langfristig in der Innenverteidigung durchsetzen wird, erscheint aktuell - genau wie vor der Saison - noch nicht absehbar.