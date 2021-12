FC Bayern München: Julian Nagelsmann erklärt Niklas Süles Ausfall

Trainer Julian Nagelsmann von Bayern München muss gegen den VfL Wolfsburg auf Niklas Süle verzichten, stattdessen startet Dayot Upamecano.

"Niki hat mehrere Probleme. Die Corona-Erkrankung hat ihn zurückgeworfen, was die körperliche Fitness angeht", sagte Nagelsmann bei SAT1. Süle war Mitte November wegen einer Corona-Infektion ausgefallen.

Beim 5:0-Sieg beim VfB Stuttgart am Dienstag spielte er erstmals wieder durch. "Niki hat einen ordentlichen Körper, den er bewegen muss und auch sehr dynamisch bewegt. Die Muskulatur hat Probleme bereitet", sagte Nagelsmann. Zu schaffen macht ihm unter anderem der Rücken.

Erneut in der Startelf steht gegen Wolfsburg Marc Roca, der in Stuttgart sein Startelf-Debüt in dieser Saison gefeiert hatte. "Ich war schwer beeindruckt von Marc gegen Stuttgart", erklärte Nagelsmann.

Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Corentin Tolisso fallen im zentralen Mittelfeld weiterhin aus, Marcel Sabitzer kehrte immerhin in den Kader zurück.