Arminia Bielefeld - VfL Bochum 2:0: Bielefeld schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf

Arminia Bielefeld hat mit dem zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt geschöpft. Nur drei Tage nach der 0:2-Pleite bei Hertha BSC setzte sich das Team des in die Kritik geratenen Trainers Frank Kramer gegen Aufsteiger VfL Bochum mit 2:0 (0:0) durch und verkürzte den Rückstand auf den Relegationsplatz zumindest vorübergehend auf drei Punkte. Bochum dagegen liegt mit 20 Zählern weiterhin im Tabellenmittelfeld.

Nach einer Flanke von der rechten Seite erzielte Masaya Okugawa per Kopf die Führung für die Bielefelder (51.). Patrick Wimmer legte in der 69. Minute vor 13.750 Zuschauern in der SchücoArena zum 2:0 nach. Für die Ostwestfalen war es im neunten Anlauf der erste Heimsieg der Saison.

Kramer sprach vorher von einem "wichtigen Spiel", in dem es um "wichtige Punkte" im Abstiegskampf geht. Der 49-Jährige änderte seine Startelf auf drei Positionen. Für Jacob Laursen (Adduktorenprobleme), Fabian Kunze und Fabian Klos (beide Bank) begannen Andres Andrade, Janni Serra und Florian Krüger.

Nach einer umkämpften Anfangsphase mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld kam Bielefeld durch Alessandro Schöpf nach rund 20 Minuten zu der ersten sehr guten Tormöglichkeit. Nach einem Fehlpass im Aufbauspiel von Bochums Kapitän Anthony Losilla landete der Ball bei Patrick Wimmer, der sofort zu Schöpf weiterspielte. Doch der Österreicher scheiterte aus kurzer Distanz an Schlussmann Manuel Riemann.

Arminia blieb am Drücker

Nur zwei Minuten später wurde Wimmers Schuss geblockt. In der Folge übernahm die Arminia etwas die Kontrolle und versuchte immer wieder, mit Schüssen aus der zweiten Reihe gefährlich zu werden (44.).

Bochum hingegen brauchte 36 Minuten bis zur ersten Torchance. Die Gäste konterten über Gerrit Holtmann, der in den Strafraum zog, dort jedoch an Bielefeld-Keeper Stefan Ortega den Kürzeren zog.

Nach dem Seitenwechsel verbuchten die Gäste durch Christopher Antwi-Adjei die erste gefährliche Toraktion. Doch sein Schuss ging knapp über das Tor (48.). Nur drei Minuten später erzielte Okugawa die verdiente Bielefelder Führung. Die Hausherren blieben weiter am Drücker, scheiterten jedoch mehrmals am letzten Pass (56.), ehe Wimmer unter unfreiwilliger Mithilfe von VfL-Keeper Riemann erhöhte (69.). Bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist die Arminia bei RB Leipzig zu Gast, ehe es in die Weihnachtspause geht.

wird geladen

Schema: Arminia Bielefeld - VfL Bochum 2:0 (0:0)

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Andrade - Prietl, Schöpf (90.+1 de Medina) - Wimmer (80. Kunze), Okugawa (90.+1 Robin Hack) - Serra (61. Klos), Krüger (61. Lasme). - Trainer: Kramer

Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Lampropoulos, Soares (46. Stafylidis) - Losilla - Pantovic (73. Novothny), Rexhbecaj (81. Osterhage) - Antwi-Adjei (58. Bockhorn), Polter (57. Ganvoula), Holtmann. - Trainer: Reis

Schiedsrichter: Benjamin Brand (Unterspiesheim); Tore: 1:0 Okugawa (51.), 2:0 Wimmer (69.); Zuschauer: 13.750 (ausverkauft); Gelbe Karten: Wimmer (4), Kunze (4) - Polter, Pantovic