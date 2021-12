In der Bundesliga treffen heute am 16. Spieltag der VfL Wolfsburg und der 1. FC Köln aufeinander. In unserem Liveticker könnt Ihr das Spiel hier in voller Länge verfolgen.

Der kriselnde VfL Wolfsburg empfängt in der Bundesliga den 1. FC Köln. Welches Team kann heute den Abwärtstrend stoppen? Das erfahrt Ihr in unserem ausführlichen Liveticker.

VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der VfL Wolfsburg steckt nach dem zunächst geglückten Trainerwechsel von Mark van Bommel auf Florian Kohfeldt nach zuletzt fünf Pflichtspielniederlagen in Folge abermals in einer Krise. Die in der Tabelle auf Platz elf abgerutschten Wölfe wollen den Abwärtstrend heute mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn 1. FC Köln stoppen. Auch die Gäste waren in den vergangenen beiden Spielen nicht in Siegerlaune, holten aus zwei Spielen nur einen Punkt.

Vor Beginn: Spielbeginn der Partie des 16. Spieltags in der Volkswagen Arena ist heute um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln in der Bundesliga.

VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Baku, Lacroix, Bornauw, Roussillon - Vranckx, Arnold - Lukebakio, Gerhardt - Weghorst, L. Nmecha

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Czichos, Hector - Ljubicic, Özcan - Thielmann, Duda, Uth - Modeste

VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an Wolfsburg vs. Köln liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel ab 20.20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Zudem ist es ab 20.25 Uhr auch Teil der drei Spiele umfassenden Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Um im Livestream bei Wolfsburg vs. Köln dabei zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten: Die SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder ein Sky Ticket (monatlich kündbar).

