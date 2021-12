BVB - Julian Brandt bei Borussia Dortmund derzeit in Top-Form: Seit Wochen der Beste

Nach seiner schwachen vergangenen Saison hat nicht nur BVB-Sportdirektor Michael Zorc eine Leistungssteigerung von Julian Brandt erwartet. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund liefert und befindet sich derzeit in Top-Form - wäre ihm zu wünschen, dass ihn die Verletzung aus dem Bayern-Spiel nur kurzfristig stoppt.

"Ich erwarte von ihm eine Leistungssteigerung. Und dass er dieses Potenzial kontinuierlich abruft", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc Anfang Juli. Würde man den Adressaten zunächst weglassen - jeder, der halbwegs regelmäßig Spiele von Borussia Dortmund schaut, kann nur zu dem Schluss kommen: Zorc muss Julian Brandt gemeint haben.

Der Mittelfeldspieler gehörte nach einer ziemlich verkorksten Vorsaison medial schon zu den möglichen Verkaufskandidaten bei der Borussia, Brandt stand regelmäßig auf ominösen Streichlisten. Doch nicht nur der Autor dieser Zeilen sprach sich dafür aus, Brandt in Dortmund zu halten. Auch im Verein war man sich sicher, dass Brandt der Fußball unter Marco Rose guttun würde.

Und genau so ist es: Brandt ist seit Wochen der beste Dortmunder - weil er endlich einmal konstant abliefert. Dies ist der simple Unterschied zu seinen ersten beiden Spielzeiten in Westfalen, denn da deutete Brandt stets punktuell an, wozu er in der Lage ist. Man wusste es ja ohnehin aus seiner Zeit bei Bayer Leverkusen. Doch beim BVB wechselten sich Licht und Schatten in steter Regelmäßigkeit ab, teilweise sogar innerhalb weniger Sekunden auf dem Spielfeld.

"Sicherlich waren die letzten zwei Jahre sehr turbulent mit guten Phasen und auch mit einer schlechten Saison im letzten Jahr", blickte Brandt kürzlich zurück. Er ist schlau genug zu wissen, woran es ihm in erster Linie mangelt. Am Ball kann er alles, gegen den Ball kann er nur wenig - so könnte man etwas verkürzt das Profil des mittlerweile 25-Jährigen beschreiben.

Noten: Upamecano patzt mal wieder - bitterer Abend für Hummels © getty 1/31 Der FC Bayern München hat das Spitzenduell am 14. Spieltag der Bundesliga bei Borussia Dortmund mit 3:2 (2:1) gewonnen. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter BVB- und FCB-Spieler. © imago images 2/31 BORUSSIA DORTMUND - GREGOR KOBEL: Wäre beim 0:1 eventuell besser beraten gewesen, energischer aus dem Kasten zu eilen. Zweimal richtig stark gegen Coman (26. und 56.). War an Lewandowskis Elfmeter dran. Note: 2,5. © getty 3/31 THOMAS MEUNIER: Mit einer eher fehlerhaften Vorstellung. Muss beim Konter in der 23. mit dem ersten Kontakt quer zu Haaland passen, dann wird's eine Großchance. Schwache Passquote, 16 Ballverluste. Note: 4,5. © getty 4/31 MANUEL AKANJI: Sehr untypisch für ihn, dass er nur ganz wenige Ballaktionen aufwies - die viertwenigsten aller BVB-Startelfspieler. Defensiv deutlich solider als Nebenmann Hummels und ohne großen Wackler. Note: 3,5. © imago images 5/31 MATS HUMMELS: Sein Ballverlust leitete das 1:1 ein, verlor danach auch den Zweikampf gegen Müller. Auch Comans Großchance entstand durch seinen Ballverlust (26.). Unglücklich beim 1:2, als ihn Guerreiro anschoss und bei seinem Handspiel vorm 2:3. Note: 5 © getty 6/31 RAPHAEL GUERREIRO: Nach vorne nicht besonders aktiv, das kennt man von ihm anders. Unnötig, dass er kurz vor dem 1:2 Hummels anschoss. Gegen den Ball oft zweiter Sieger gegen Coman. Note: 4,5. © getty 7/31 EMRE CAN: Sein schlimmer Fehlpass leitete Comans Großchance ein (26.). Wichtiger Block gegen Lewandowski (31.). Ansonsten mit vielen Balleroberungen und einer ordentlichen Vorstellung. Note: 3,5. © getty 8/31 MAHMOUD DAHOUD: Kein gutes Spiel des Sechsers, der die meisten Ballverluste beim BVB verzeichnete (17) und eine sehr schwache Passquote aufwies (weniger als 60 Prozent). Auch aufgrund seiner langen Verletzung als Erster ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 9/31 JULIAN BRANDT: Toller Laufweg und gute Drehung bei seinem Tor zum 1:0. Oft anspielbar, wechselte häufig die Position, führte mit die meisten Dortmunder Zweikämpfe und kam auf viele Balleroberungen (8). Musste nach Kopfverletzung vom Feld. Note: 2. © imago images 10/31 MARCO REUS: Viel unterwegs und an den meisten Offensivaktionen beteiligt. Mit einigen guten Zuspielen auf Haaland in die Tiefe. Unglücklich, dass er den Ball beim 1:2 unhaltbar abfälschte. Note: 3. © getty 11/31 JUDE BELLINGHAM: Auf der linken Seite aufgeboten und zunächst nicht ganz so dominant im Spiel wie mittlerweile gewohnt. Als er auf der Sechs agierte, deutlich besser. Zuvor schon mit den beiden starken Vorlagen zum 1:0 und 2:2. Note: 2,5. © getty 12/31 ERLING HAALAND: Nach 45 Minuten nur 11-mal am Ball, 2-mal im Abseits und mit einer großen Chance, als er knapp rechts am Tor vorbeischoss (29.). Toller Schlenzer mit seinem schwächeren Fuß zum 2:2 (47.) - 51. BL-Spiel, 51. BL-Tor. Note: 2,5. © getty 13/31 DONYELL MALEN: Kam in Minute 60 für Dahoud. Wieder sehr bemüht, einen entscheidenden Anteil in der Offensive hatte der Niederländer aber nicht. Note: 4. © imago images 14/31 MARIUS WOLF: In der 70. für den verletzten Brandt gekommen. Schoss mit seinem ersten Ballkontakt Hernandez ab, so dass dieser ausgewechselt werden musste. Note: 3,5. © imago images 15/31 STEFFEN TIGGES: Für den ausgelaugten Haaland gekommen (82.), blieb ohne nennenswerte Szene. Keine Bewertung. © imago images 16/31 NICO SCHULZ: Nach 82 Minuten für Guerreiro eingewechselt. Keine Bewertung. © imago 17/31 FC BAYERN MÜNCHEN - MANUEL NEUER: Erlebte einen recht komplizierten Abend: Hatte trotz zeitweise sehr offensiver Dortmunder kaum Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Die beiden Gegentore waren unhaltbar. Note: 3. © imago 18/31 BENJAMIN PAVARD: Verlor deutlich mehr Bälle, als er eroberte, auch seine Zweikampfquote mit etwas mehr als 40 Prozent alles andere als berühmt. Hatte die meisten Ballkontakte aller Bayern. Note: 4. © imago 19/31 DAYOT UPAMECANO: Half seiner Mannschaft hinten zunächst durch sein irres Tempo gegen den noch ein bisschen schnelleren Haaland. Sehr fleißiger Balldieb. Aber krasse Unkonzentriertheiten wie vorm 2:2 gehören leider auch zu seinem Spiel. Note: 4,5. © getty 20/31 LUCAS HERNANDEZ: Hätte sich nicht übermäßig beschweren dürfen, wenn bei seinem Tackling gegen Reus auf Elfmeter entschieden worden wäre. Verteidigte resolut, was aber angesichts seiner Nebenleute auch nötig war. Verletzt runter. Note: 2,5. © getty 21/31 LEON GORETZKA: Mühte sich, in den Traktormodus zu kommen. Spielte die meisten Pässe seines Teams in der gegnerischen Hälfte. Dass sein Einsatz verletzungsbedingt fraglich gewesen war, merkte man ihm nicht an. Hielt 64 Minuten bravourös durch. Note: 3. © getty 22/31 CORENTIN TOLISSO: Enormes Laufpensum in Höchstgeschwindigkeit. Bei weitem nicht alle seine Aktionen klappten, hätte auch mal Gelb sehen können, aber sehr schöner öffnender Pass auf Davies vorm 2:1. Note: 3. © imago 23/31 THOMAS MÜLLER: Sein konsequentes Gegenpressing zwang Hummels dazu, ihn vor dem 1:1 anzuschießen, noch besser aber, wie er Hummels anschließend aus dem Spiel nahm und somit Lewandowskis 1:1 ermöglichte. Note: 2,5. © imago 24/31 LEROY SANE: Zog die meisten Sprints seiner Mannschaft an, probierte auch ein paar Schüsse, fand aber in der ersten Halbzeit trotzdem praktisch nicht statt. 77 Prozent Passquote für einen FCB-Spieler eher mäßig. Musste nach 64 Minuten runter. Note: 4,5. © imago 25/31 KINGSLEY COMAN: Trug seinen Anteil zum rasanten Spiel bei, schoss auch aus recht aussichtslosen Situationen aufs Tor - und belohnte sich mit einem Treffer zum 2:1. Am Ende der ersten Halbzeit lag sein Expected-Goal-Wert bei 0,17. Note: 2,5. © getty 26/31 ALPHONSO DAVIES. War - allein gelassen von seinen Kollegen - überfordert gegen Brandt vorm 0:1, steigerte sich dann aber trotz einiger Ballverluste. Nach vorne ging wegen des Dauerdrucks von Brandt eher wenig, bereitete dann aber das 2:1 vor. Note: 3,5. © imago 27/31 ROBERT LEWANDOWSKI: Konsequenter Laufweg vorm 1:1, noch konsequenterer Abschluss. Hatte beim Elfmeter zum 3:2 ein bisschen Glück, dass Kobel den Ball nicht entscheidender parieren konnte. Trotzdem: So verdaut man Platz zwei beim Ballon d'Or. Note: 1,5. © getty 28/31 JAMAL MUSIALA: Kam nach 64 Minuten für Goretzka, konnte dem Spiel aber nicht mehr seinen Stempel aufdrücken. Kaum am Ball. Note: 4. © getty 29/31 SERGE GNABRY: Kam für Sane, trat aber kaum in Erscheinung. Note: 4. © getty 30/31 NIKLAS SÜLE: Ersetzte den verletzten Hernandez. Keine Bewertung. © getty 31/31 TANGUY NIANZOU: Kam in den Schlussminuten für Coman. Keine Bewertung.

BVB: Julian Brandt kommt der Rose-Fußball entgegen

Es ist gerade der Pressing-Ansatz in Roses Fußball, der Brandt sehr entgegenkommt. In extremerer Form lernte er den bereits bei Bayer unter Roger Schmidt und Peter Bosz kennen. Rose lässt Brandt auch die Freiheit, weniger starr auf einer festen Position agieren zu müssen. Stattdessen darf er viel rotieren, seine Spielintelligenz ausleben und situativ selbst entscheiden, welche Räume er besetzt.

"Im Spiel ist es gar nicht so positionsbezogen. Es gibt keine richtige Position, auf der du klebst. Ich habe einfach nur Bock, Fußball zu spielen", sagte Brandt, dem es zudem sichtlich geholfen hat, vom ersten Tag der Rose-Amtszeit an mit dabei gewesen zu sein. Der Coach bescheinigte ihm im Sommer dann auch eine "sehr, sehr gute" Vorbereitung.

Körperlich befindet sich Brandt deshalb trotz einer zwischenzeitlichen Corona-Infektion und muskulärer Beschwerden in einem guten Zustand. Nur so ist er in der Lage, die Schwachstelle in seinem Spiel überhaupt ausmerzen zu können - die Bewegungen ohne Ball. Es ist unzweideutig Roses Verdienst, welchen Sprung Brandt in dieser Beziehung im Laufe der aktuellen Saison gemacht hat.

Brandt gehört zu den besten Technikern der Bundesliga

Während Brandt zuvor noch Zweikämpfen beinahe aus dem Weg zu gehen schien, spielt er mittlerweile mit einer deutlich höherer Intensität gegen den Ball und legt dabei vor allem eine ganz andere, konsequentere Körpersprache an den Tag. Das Lethargische ist verschwunden, Brandt hat in Sachen kämpfen und beißen klar zugelegt.

Dadurch nimmt er insgesamt aktiver am Spielgeschehen teil, ist wieder selbstbewusster geworden und kann so seine Fähigkeit mit dem Spielgerät am Fuß besser zur Geltung bringen. Brandt gehört zu den besten Technikern der Bundesliga, in mehreren Partien dieser Saison agierte er mit einer extremen Leichtigkeit und fand fast immer Lösungen auf engstem Raum und unter Druck.

Es ist auch der seit Monaten angespannten Personallage zu verdanken, doch Rose ließ Brandt bereits in 14 von 17 Pflichtspielen von Beginn an auflaufen. Dieser dankte es ihm mit sieben Torbeteiligungen (drei Treffer, vier Vorlagen). Brandt übernimmt nun aber auch mehr Verantwortung und geht voran, wie Rose befindet: "Jule entwickelt über die Spiele ein gutes Gefühl für sich und nimmt Rhythmus auf. Ich glaube, dass er noch besser werden kann, aber wir auf einem richtig guten Weg sind."

Julian Brandt muss jetzt die Wegstrecke verlängern

Die bisherige Wegstrecke ist lang genug, um Brandt derzeit ein solches Zeugnis auszustellen. Sie muss jedoch um einiges verlängert werden, um eine echte Nachhaltigkeit zu entwickeln und schließlich ihn selbst, aber auch Zorc und den BVB zufrieden zu stellen.

Beim Spitzenspiel gegen die Bayern, wo Brandt nach einem guten Laufweg das frühe 1:0 sehenswert erzielte, musste er nach einem schweren Zusammenstoß mit Verletzungen am Kopf vorzeitig ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden. Am Sonntag gab Sebastian Kehl Entwarnung: "Er hat eine Gehirnerschütterung erlitten, sonst ist aber alles in Ordnung und es geht ihm nach einer Nacht im Krankenhaus schon wieder deutlich besser", sagte der Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung dem kicker. "Wir sind alle sehr erleichtert, haben Glück gehabt."

Ob Brandt dennoch vorerst ausgebremst wird, ist momentan noch unklar. Bester Beleg für die gestiegene Wertschätzung, die er aktuell beim BVB genießt, war jedenfalls Roses Reaktion unmittelbar nach dem Spiel. Für den zuvor des Feldes verwiesenen Trainer war ein 'Daumen hoch' seines Schützlings "das Wichtigste des Abends".