BVB - Soll Julian Brandt bei Borussia Dortmund bleiben? Das Pro und Contra

Julian Brandt befindet sich derzeit in der Vorbereitung auf seine dritte Saison bei Borussia Dortmund. Doch es ranken sich schon länger Gerüchte um Brandts Zukunft beim BVB. Soll der Mittelfeldspieler beim Pokalsieger bleiben? Das Pro und Contra.

Pro: Marco Rose könnte der ideale Trainer für Julian Brandt sein

Von Jochen Tittmar

Keine Frage: Nach nun zwei Spielzeiten und 87 Pflichtspielen für den BVB bekäme man ein Video von stattlicher Länge zusammen, das nur aus verheerenden Szenen von Julian Brandt besteht. Unerklärliche Fehlpässe, verschlampte Konter, verlorene Zweikämpfe - es gibt genügend Gründe, warum Brandt in Dortmund seit seinem Wechsel 2019 nicht zündet.

Der wohl wichtigste Grund, an dem Brandt freilich eine gehörige Mitschuld trägt, ist, dass Ex-Trainer Lucien Favre keine ideale Verwendung für den 25-Jährigen fand. Favre probierte Brandt auf unterschiedlichen Positionen aus, auf dem Flügel oder selbst als Neuner. Doch Brandt mangelte es vor allem an Konstanz und Durchsetzungsvermögen.

Das lässt sich natürlich auch über die Phasen sagen, in denen Brandt dort spielte, wo er hingehört und sich selbst sieht: im Mittelfeldzentrum. Als ihn Favre nach der Umstellung auf eine Dreierkette Ende 2019 als Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive einsetzte, also als Sechser gegen den Ball und als Achter in Ballbesitz, hat das Geniale in Brandts Spiel jedoch immer häufiger den Wahnsinn verdrängt.

BVB - Streichliste: Diese Spieler könnten Borussia Dortmund noch verlassen © getty 1/28 Der BVB bastelt auch noch in der Vorbereitung am Kader für die neue Saison. Doch wie könnte der letztlich aussehen? SPOX macht den Check und sagt, wer noch gehen könnte. © getty 2/28 ROMAN BÜRKI: Der Schweizer war lange die Nummer 1 im Kasten von Borussia Dortmund, doch Leistungsschwankungen und eine längere Verletzung in der Vorsaison machten ihm das Leben schwer. © getty 3/28 Bereits zur Rückrunde hatte ihn daher Marwin Hitz als Stammkeeper abgelöst. © getty 4/28 Zu allem Überfluss holte der BVB nun auch noch Gregor Kobel vom VfB. Entsprechend wird Bürki nicht mehr benötigt. © getty 5/28 Das Problem: Mögliche Interessenten wie Monaco oder Lille haben mittlerweile andere Alternativen gefunden. Und so droht der Borussia der Verbleib einer ziemlich teuren Nummer 3. © getty 6/28 MARIUS WOLF: Wolf kehrte dieser Tage von einer Leihe beim 1. FC Köln zurück, nachdem er zuvor an die Hertha ausgeliehen war. Eine wirkliche Verwendung hat der BVB für ihn aber nicht. © getty 7/28 Der Flügelspieler kam 2018 aus Frankfurt nach Dortmund und soll Medienberichten zufolge rund fünf Millionen Euro verdienen. Recht viel für einen Bankspieler. © getty 8/28 Sport1 berichtete vor kurzem davon, dass eine weitere Leihe für Wolf nicht infrage käme. Konkrete Anfragen soll es überdies auch noch keine gegeben haben. Auf eine hohe Ablöse würde Dortmund im Zweifel aber wohl verzichten. © getty 9/28 NICO SCHULZ: Der Nationalspieler kam 2019 für 25,5 Millionen Euro aus Hoffenheim zum BVB. Seither machte er ganze 37 Pflichtspiele für den BVB (1 Scorerpunkt) und spielt eigentlich keine große Rolle. © getty 10/28 "Wir wissen alle, was Nico für Qualitäten hat, welchen Fußball er schon gespielt hat und warum er zu Borussia Dortmund geholt wurde", sagte kürzlich Trainer Marco Rose über den Linksverteidiger. © getty 11/28 Doch das könnte auch Taktik sein, denn offenbar will der BVB zumindest einen größeren Teil der damaligen Ablöse wieder reinholen bei einem Verkauf. Die Rede ist von rund 20 Millionen Euro. Noch allerdings biss kein Verein an. © getty 12/28 JULIAN BRANDT: Die Meldungungen zu Brandt gehen dieser Tage durcheinander. Auf der einen Seite ist der BVB wohl an einem Verbleib des Mittelfeldspielers interessiert. © getty 13/28 Manager Michael Zorc sagte kürzlich: “Es macht total Sinn, dass sich Julian unter dem neuen Trainer beweisen kann", zudem attestierte er Brandt “unglaubliches Potenzial”. © getty 14/28 Auf der anderen Seite aber soll Lazio Rom Interesse an ihm haben. Il Messaggero berichtete sogar davon, dass Brandt zum Schnäppchen werden könnte. © getty 15/28 Die Gazzetta dello Sport jedoch widersprach dem und berichtete von einer Ablöseforderung in Höhe von 25 Millionen Euro. Das wiederum wäre den Laziali wohl zu teuer. Eine Leihe mit Kaufoption sei jedoch eine Option. Ende offen. © getty 16/28 THOMAS DELANEY: War einer der Antreiber Dänemarks bei der EM 2021 und zählte zuletzt auch zu den Leistungsträgern im Mittelfeld des BVB. Doch sein Vertrag läuft 2022 aus. © getty 17/28 Will der BVB Delaney also nicht ablösefrei verlieren, wäre ein Verkauf in diesem Sommer vonnöten. Im Raum steht eine anvisierte Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro. Loses Interesse soll es auf der Insel geben. © getty 18/28 Delaney ist allerdings auch ein Fifty-Fifty-Streichkandidat, denn es ist durchaus denkbar, dass sich beide Seiten noch in diesem Sommer auf eine Vertragsverlängerung einigen könnten. Es ist also alles offen. © getty 19/28 Delaney selbst zeigte sich vor ein paar Wochen jedoch betont gelassen: "In den letzten sechs Transferperioden bin ich schon oft verkauft worden. Es gibt aktuell nichts Neues." © getty 20/28 STEFFEN TIGGES: Der Nachwuchsmann erhielt erst im Winter einen Profivertrag bis 2024. Doch die Konkurrenz ist groß und an Erling Haaland wird der 22-Jährige mutmaßlich nicht vorbei kommen. © getty 21/28 Der langfristige Vertrag unterstreicht aber immerhin, dass der BVB viel vom Youngster hält. Da aber auch Youssoufa Moukoko noch da ist und in der Hackordnung über Tigges steht, muss der sich womöglich anderweitig orientieren. © getty 22/28 Entsprechend ist damit zu rechnen, dass der BVB einem Leihgeschäft in dieser Personalie nicht abgeneigt gegenüber stünde. Noch allerdings sind keine konkreten Interessenten bekannt. © getty 23/28 MAHMOUD DAHOUD: Der Nationalspieler erlebte in der Vorsaison eine Art Renaissance und spielte sich nach längerer Schwächephase wieder in den Vordergrund und in die Mannschaft. © getty 24/28 Eigentlich dürfte er nun auch unter Marco Rose unumstritten sein. Doch auch für ihn gilt: Der Vertrag läuft 2022 aus. Die BVB-Bosse erklärten schon zu Lewandowskis Zeiten, dass sie einen Stammspieler nicht mehr ablösefrei gehen sehen wollten. © getty 25/28 Entsprechend muss auch Dahoud hier erwähnt werden. Allerdings gilt auch bei ihm, dass eine Verlängerung sicherlich möglich und auch im Interesse des BVB wäre. © getty 26/28 ERLING HAALAND: Nein, streichen will ihn sicherlich niemand. Aber die Gerüchte um den Norweger reißen auch nicht ab. Chelsea soll 175 Millionen Euro bieten wollen, Real Madrid wird immer wieder genannt. © getty 27/28 Der 21-Jährige steht noch bis 2024 unter Vertrag, doch die im kommenden Sommer greifende Ausstiegsklausel für kolportierte 75 Millionen Euro hängt wie ein Damoklesschwert über der Borussia. © getty 28/28 Eigentlich ist ein Wechsel in diesem Transferfenster ausgeschlossen - das betonen die Bosse unisono seit Wochen. Doch was, wenn tatsächlich ein astronomisches Angebot hereinflattert?

Julian Brandt braucht beim BVB einen Platz im Zentrum

Trotz der zahlreichen Wechselgerüchte um Brandt ergibt es viel Sinn, dass sich Brandt nun unter dem neuen Coach Marco Rose erneut versucht. Allerdings nur, wenn Rose mit ihm nicht so verfährt wie einst Favre. Brandt kann man in Notfällen gewiss auch flexibel einsetzen, doch langfristig braucht er einen festen Platz im Zentrum - das hat schon seine starke Schlussphase als Zehner in Leverkusen unter Peter Bosz belegt.

Brandts Fähigkeiten am Ball sind außergewöhnlich, er besitzt eine exzellente Technik und hohe Spielintelligenz. Es wäre trotz aller Konkurrenz im Kader ein Jammer, würde der BVB für einen solchen Spieler auch im dritten Jahr keine Verwendung finden.

Allerdings: Es wäre auch ein Jammer, wenn Brandt diese womöglich letzte Chance in Dortmund versiebt. Er muss sich dafür dringend steigern, vor allem im Defensivzweikampf und bei der Intensität in seinem gesamten Spiel. Genau dafür könnten sich Rose und seine Idee vom Fußball aber als ideal für Brandt erweisen.