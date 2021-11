FC Bayern München - SC Freiburg 2:1: FCB fügt SCF erste Saisonpleite zu

Der FC Bayern München hat seinen Siegeszug in der Bundesliga auch gegen den bis dahin ungeschlagenen SC Freiburg fortgesetzt. Am 11. Spieltag gewann die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit 2:1 (1:0). Damit ist in Europas Top-5-Ligen nur noch der FC Liverpool ohne Pflichtspielniederlage.

Leon Goretzka brachte den FC Bayern in der 30. Minute in Führung, die Robert Lewandowski in der 75. verdoppelte. Janik Haberers stellte spät auf 2:1 (90.+3).

Erstmals seit Beginn der Pandemie war die Allianz Arena mit 75.000 Zuschauern ausverkauft. Die Südkurve kritisierte mit einem großen Banner das Katar-Sponsoring des Klubs.

FC Bayern München - SC Freiburg: Die Analyse

Der FC Bayern - wieder mit Süle, Hernandez und Müller - fand schwer ins Spiel, was auch an Freiburgs mutiger Ausrichtung lag. Die Gäste standen und pressten hoch und verdichteten das Zentrum. Kimmich und Goretzka bekamen daher kaum Zugriff, die ganze Mannschaft leistete sich zu viele Ballverluste.

Es entwickelte sich ein umkämpftes Spiel mit einigen Unterbrechungen und wenigen zwingenden Torchancen. Beim FC Bayern wurde es zunächst nur dann gefährlich, wenn Davies auf der linken Seite sein Tempo und seine Dynamik ausspielte. Die Leistung war weit entfernt vom teilweise traumhaften Fußball am Dienstag gegen Benfica.

Erst ab Mitte der ersten Hälfte nutzten die Gastgeber die Schwächen der Freiburger Ausrichtung besser aus: Große Räume hinter der Kette bei schnellen, vertikalen Angriffen. Aus einer solchen Situationen entstand auch Goretzkas Treffer zum 1:0, den dieser selbst eingeleitet hatte. Nun dominierte der FC Bayern klar.

Nach der Pause spielten beide Mannschaften nach vorne, die besseren Torchancen hatte aber weiterhin der FC Bayern. Verdientermaßen erhöhte Lewandowski auf 2:0. Kurz vor Schluss feierte Choupo-Moting per Einwechslung sein Comeback nach einer Muskelverletzung. Haberers Anschlusstor kam zu spät, brachte die Münchner aber nochhmal kurzzeitig ins Schwitzen.

Die Daten des Spiels FC Bayern München gegen SC Freiburg

Tore: 1:0 Goretzka (30.), 2:0 Lewandowski (75.), 2:1 Haberer (90.+3)

Der Star des Spiels: Leon Goretzka (FC Bayern)

Goretzka kam schwer ins Spiel, steigerte sich aber mit zunehmender Spieldauer signifikant. Seinen Treffer zum 1:0 leitete er selbst ein, in der 56. scheiterte er mit einem Schuss am Aluminium.

Der Flop des Spiels: Woo-Yeong Jeong (SC Freiburg)

Der Freiburger Stürmer engagierte sich zwar wie all seine Kollegen am vor allem in der Anfangsphase starken Pressing, setzte im Offensivspiel aber kaum Akzente. In der 60. als erster Spieler ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Stegemann hatte das teilweise wilde und umkämpfte Spiel gut unter Kontrolle und leistete sich keine Fehler. Tolissos vermeintliches 3:0 in der Nachspielzeit zählte wegen einer ganz knappen Abseitsstellung zurecht nicht.