1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 1:1: FCU stoppt Gladbacher Aufholjagd

Ersatztorhüter Loris Karius half kräftig mit, Union Berlins 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach über die Zeit zu bringen. Entsprechend zufrieden war er nach dem Schlusspfiff.

Nach dem erlösenden Schlusspfiff atmete Loris Karius tief durch und nahm die Glückwünsche seiner Teamkollegen entgegen. Der Ersatztorhüter von Union Berlin war nach der Verletzung von Andreas Luthe kalt von der Bank ins Spiel gekommen - und er half dennoch tatkräftig mit, das 1:1 (1:0) gegen den Champions-League-Achtelfinalisten Borussia Mönchengladbach über die Zeit zu bringen.

"Es ist nicht ganz einfach bei den Temperaturen, als Torhüter läufst du dich ja auch nicht warm", sagte Karius bei Sky, der in der heißen Phase des Spiels ab der 68. Minute für Luthe aufs Feld kam: "Es war ganz okay."

Unter anderem in der Nachspielzeit war Karius gegen einen Kopfball von Breel Embolo (90.+5) zur Stelle. "Loris hat uns den Punkt festgehalten, so muss es sein", lobte Innenverteidiger Robin Knoche.

Karius, der nach Treffern von Knoche (31.) und Alassane Plea (59.) beim Stand von 1:1 eingewechselt wurde, drängt auf die Wachablösung. "Ich sehe mich hier schon im Tor", sagte er. Union-Trainer Urs Fischer hatte sich allerdings auf Luthe festgelegt, "und seitdem haben wir fast kein Spiel mehr verloren. Das ist schon extrem bitter für mich", meinte Karius.

Plea rettet Gladbach Punkt bei Union Berlin

Gladbachs Abwehrchef Matthias Ginter war "ein bisschen enttäuscht" über das Unentschieden. Allerdings sei es gegen die sehr starke Defensive der Berliner auch nicht leicht gewesen. Die Borussia, zuletzt unter anderem mit Siegen gegen Bayern München und Borussia Dortmund, ist Siebter mit drei Punkten Vorsprung auf Union.

Gladbach war bei Umschaltsituationen gewohnt blitzschnell zur Stelle. Jonas Hofmann (3./27.) war im Abschluss allerdings nicht zwingend genug. Union vermied zu großes Risiko und fand lange Zeit kein Mittel, um gefährlich in die Nähe des Gäste-Tores zu kommen. Erst nach einer Standardsituation glückte die Führung. Marcus Ingvartsen servierte in den Strafraum, und der aufgerückte Knoche köpfte ein.

Gladbachs Trainer Marco Rose schimpfte immer wieder über Entscheidungen von Schiedsrichter Christian Dankert (Rostock) und sah für einen lauten Zwischenruf Gelb. Die Gäste hatten Glück, dass Nico Schlotterbeck mit einem satten Weitschuss knapp scheiterte. Die Rose-Elf tat sich gegen Union enorm schwer und ging verdient mit Rückstand in die Pause.

Auch nach der Pause blieb das Spiel der Gäste zunächst vorsichtig. Union machte frech weiter, der schnelle Cedric Teuchert (50.) spielte sich auf dem linken Flügel frei, doch Gladbachs Keeper Yann Sommer konnte gerade noch mit dem Fuß klären. Kurz darauf kamen dann auch die Gladbacher zu ihrer ersten Großchance. Marcus Thuram löste sich von seinem Gegenspieler, zog aber am langen Pfosten vorbei.

Mit etwas Glück fiel der Ausgleich für die Gäste. Union bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Plea hielt aus der Distanz drauf, der Ball tickte tückisch für Luthe auf, ehe er im langen Eck einschlug. Kurz danach musste Luthe nach einem Zusammenprall vom Feld.

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach: Die Stimmen

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Ein guter Punkt, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe eine gute Leistung von meiner Mannschaft gesehen. Die erste Hälfte geht eher an Gladbach, die zweite Halbzeit konnten wir ausgeglichen gestalten. Zum Schluss ging dieses Unentschieden in Ordnung. Andreas Luhthe war schwindelig, als er aufgestanden ist. Da liegt es auch in unserer Verantwortung, einen Wechsel vorzunehmen."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir hätten schon gerne gewonnen. Es war ein richtiges Union-Berlin-Spiel gegen einen sehr gut organisierten Gegner. Hinten raus haben wir alles probiert. In der Summe ein gerechtes Unentschieden. Hut ab vor Union Berlin."

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen

Berlin: Luthe (69. Karius) - Friedrich, Knoche, Schlotterbeck (79. Bülter) - Ryerson, Gentner (66. Griesbeck), Andrich, Gießelmann - Ingvartsen - Teuchert (85. Dajaku), Awoniyi (79. Pohjanpalo). - Trainer: Fischer

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer (58. Neuhaus), Zakaria - Wolf (90.+2 Herrmann), Hofmann (75. Stindl) - Thuram, Plea (90.+2 Embolo). - Trainer: Rose