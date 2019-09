BVB bringt sich in Frankfurt um den Sieg: Auswärts fehlen Entwicklung und Qualität

Borussia Dortmund muss sich trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2 bei Eintracht Frankfurt begnügen - und sich ankreiden lassen, besonders in Auswärtsspielen nicht die nötige Überzeugung einer Spitzenmannschaft auf den Platz zu bekommen.

Michael Zorc hat es dreimal gesagt. Einmal auf der Pressekonferenz am Freitag und zweimal im Vorlauf der Partie am Sonntag bei Sky: Das Auswärtsspiel von Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt an diesem 5. Spieltag der Bundesliga sei für den BVB ein "Härtetest".

"Wir müssen hier heute gewinnen, um weiter oben dran zu bleiben. Das ist ganz klar", machte der Sportdirektor zudem deutlich. Nach dem 2:2 dann, Dortmund hatte zweimal geführt und zwei Minuten vor Schluss den Ausgleich durch ein Eigentor von Thomas Delaney kassiert, zog ein bedienter Zorc ein unmissverständliches Fazit: "So spielt keine Spitzenmannschaft."

Diese Einschätzung ist zweifelsfrei korrekt, doch hatte der BVB nicht zuletzt zwei starke Leistungen in Serie geboten und gegen Leverkusen (4:0) sowie Barcelona (0:0) zumindest beinahe wie ein Spitzenteam gespielt? Zorc dürfte dies tendenziell bejahen, doch es ist kein Wunder, dass er bereits im Vorfeld die Sinne zu schärfen versuchte.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © imago images 1/15 Trotz einer zweimaligen Führung ist Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Bitter: Erst kurz vor Schluss besiegelte ein Eigentor von Delaney den Punktverlust. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Hatte einen über weite Strecken ruhigen Abend und konnte sich nur wenig auszeichnen, bei beiden Gegentreffern machtlos. Note: 3,5. © getty 3/15 ACHRAF HAKIMI: Sorgte auf der rechten Außenbahn für ordentlich Dampf und stellte Kostic mehrmals vor große Probleme, so auch vor dem 1:0. Ließ in der Rückwärtsbewegung wenig zu und gewann viele seiner Zweikämpfe. Note: 2. © getty 4/15 MANUEL AKANJI: Kam bei Silvas Treffer mit seiner Grätsche deutlich zu spät (44.) und fiel mit einigen Fehlpässen negativ auf. Klärte eine gefährliche Kostic-Flanke gut zur Ecke und rettete einmal wichtig. Note: 3,5. © getty 5/15 MATS HUMMELS: Mit gewohnt starker Spieleröffnung und Passsicherheit, agierte in seinen Zweikämpfen aber etwas überhastet, wofür er nach einem Foul an Silva folgerichtig Gelb sah. Blockte einen Schuss von Durm entscheidend ab (46.). Note: 2,5. © getty 6/15 RAPHAEL GUERREIRO: Vor dem Ausgleich gegen Durm viel zu passiv. In der Offensive nicht so aktiv wie sein Pendant auf der anderen Seite. Sein gut geschossener Freistoß leitete das 2:1 in die Wege. Note: 3,5. © getty 7/15 AXEL WITSEL: Erzielte mit seinem trockenen Abschluss die Führung (11.) und trieb das Dortmunder Spiel durch viele Ballgewinne nach vorne. Bestach zudem mit einer überragenden Passquote von 94,2 Prozent und bereitete Sanchos Tor vor. Note: 2. © getty 8/15 THOMAS DELANEY: Sicherte meist ab, um Witsel seine vielen Vorstöße zu ermöglichen. Gewann über die Hälfte seiner Zweikämpfe. Unglücklich: Fälschte den Ball beim 2:2 ins eigene Netz ab. Note: 4. © getty 9/15 JADON SANCHO: Leitete das 1:0 durch ein starkes Zusammenspiel mit Hakimi ein, scheiterte zuvor nach zu ungenauem Abschluss. Vergab kurz nach dem Seitenwechsel eine Riesenchance (47.), schob aber zum 2:1 souverän ein (66.). Note: 2,5. © imago images 10/15 MARCO REUS: In der ersten Hälfte weitestgehend unauffällig (15 Ballaktionen), bei Kontern aber bemüht, das Spiel anzukurbeln. Hatte in der 79. Minute die Entscheidung auf dem Fuß, schloss aber zu ungenau ab. Insgesamt aber zu unsichtbar. Note: 4,5. © getty 11/15 THORGAN HAZARD: Sehr umtriebig. Wechselte mit Sancho oft die Seiten, handelte vor dem Führungstreffer gedankenschnell und legte mustergültig für Witsel auf. Note: 3. © getty 12/15 PACO ALCACER: Keine nennenswerten Aktionen, bewegte sich aber viel zwischen den Defensivreihen der SGE und riss somit Lücken auf. Holte den Freistoß vor dem 2:1 heraus. Note: 4. © getty 13/15 DAN-AXEL ZAGADOU: In der 63. Minute für den angeschlagenen Hummels eingewechselt. Erlaubte sich keine Fehler und ließ das Fehlen des Abwehrchefs kaum auffallen. Note: 3. © getty 14/15 JULIAN BRANDT: In der 72. Minute für Jadon Sancho gekommen. Ohne großen Einfluss. Keine Bewertung. © getty 15/15 MARIO GÖTZE: Kam in der 76. Minute für Alcacer ins Spiel und hatte gleich zwei, drei gute Aktionen. So legte er die Großchance von Reus kurz vor Ende auf. Keine Bewertung.

Auswärts fehlt dem BVB die Überzeugung eines Titelanwärters

Es sind nämlich genau diese "herkömmlichen" Spiele, ganz besonders jene in der Fremde, mit der die Borussia unter Lucien Favre enorme Probleme hat - und wenn man es genau nimmt, in denen sie kaum eine Entwicklung hin zum Positiven erkennen lässt. Es sind die Spiele nach den Highlights, nach einer erfolgreichen Reaktion auf eine missglückte Partie, nach den größtenteils souverän gewonnenen Heimspielen.

Spiele wie vor einem Monat in Köln, als der BVB in Rückstand geriet und trotz des Sieges am Ende lange Zeit keine überzeugende Leistung bot. Spiele wie bei Union Berlin, als Dortmund von der Physis des Gegners in die Knie gezwungen wurde und die bekannten Schwächen nach Standards sowie individuelle Patzer Gegentore begünstigten. Oder Spiele wie in der Vorsaison, als die Westfalen bei beiden Absteigern nicht gewinnen konnten und in Düsseldorf und Augsburg verloren.

Alarmierend ist dabei, dass man mittlerweile nicht umhinkommt, ein Muster dabei zu erkennen. Auswärts wird beim BVB deutlich, dass man noch weit entfernt ist von der Überzeugung, mit der ein mittlerweile selbsternannter Titelanwärter solche Spiele angehen müsste. Im Gros dieser Partien, die Dortmund qua individueller Klasse gewinnen sollte, wird oft nicht einmal sichtbar, wer überhaupt der Meisterkandidat ist.

BVB mangelt es an Kontrolle und Killerinstinkt

Kapitän Marco Reus und auch Favre wehrten sich nach dem Auftritt bei der SGE ziemlich vehement gegen den Vorwurf, dies hänge mit mangelnder Mentalität zusammen - dem Dortmunder (Un)Wort der Vorsaison. Das Veto der beiden ist insofern berechtigt, dass dies nicht die einzige Ursache darstellt. Es mag ein harter Vorwurf sein, aber am Ende haben diese Tendenzen auch mit fehlender Qualität zu tun.

Es ist schließlich eines der Merkmale einer Spitzenmannschaft, gegen offensichtlich schwächer besetzte Teams - oder müde Mannschaften, wie es nun die Eintracht nach ihrem Europa-League-Auftritt am Donnerstag war - Kontrolle und Killerinstinkt auf den Platz zu bekommen. Und zwar konstant, nicht nur phasenweise.

"Wir hätten das 2:1 über die Bühne bringen müssen - fertig, aus. Es war alles in Ordnung. Wir hatten das Spiel unter Kontrolle und dann das 2:2", analysierte Reus. Hier ist ihm, am Sonntag Dortmunds Schwächster und in dieser Saison noch nicht wirklich in die Gänge gekommen, allerdings in Teilen zu widersprechen.

Dortmund hatte das Spiel vor allem in den ersten 35 Minuten unter Kontrolle, das ist korrekt, aber mitnichten im zweiten Durchgang beziehungsweise nach der abermaligen Führung. Schon im ersten Abschnitt mangelte es an Zielstrebigkeit und auch Gier, um gegen einen angeknockten Gegner bereits für die Vorentscheidung zu sorgen.

Ranking: Die besten BVB-Ballermänner der vergangenen zehn Jahre © getty 1/17 Wer hat für Borussia Dortmund in den vergangenen zehn Jahren die meisten Tore in Pflichtspielen (Liga, Pokal, Europapokal) erzielt? SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/17 Platz 15 - Jadon Sancho: 17 Tore in 62 Spielen. © getty 3/17 Platz 15 - Lukasz Piszczek: 17 Tore in 329 Spielen. © getty 4/17 Platz 13 - Adrian Ramos: 19 Tore in 79 Spielen. © getty 5/17 Platz 13 - Christian Pulisic: 19 Tore in 127 Spielen. © getty 6/17 Platz 12 - Nuri Sahin: 23 Tore in 196 Spielen. © getty 7/17 Platz 11 - Mats Hummels: 24 Tore in 284 Spielen. © getty 8/17 Platz 10 - Paco Alcacer: 26 Tore in 39 Spielen. © getty 9/17 Platz 9 - Kevin Großkreutz: 27 Tore in 235 Spielen. © getty 10/17 Platz 8 - Jakub Blaszczykowski: 28 Tore in 197 Spielen. © getty 11/17 Platz 7 - Henrikh Mkhitaryan: 41 Tore in 140 Spielen. © getty 12/17 Platz 6 - Mario Götze: 42 Tore in 199 Spielen. © getty 13/17 Platz 5 - Lucas Barrios: 48 Tore in 101 Spielen. © getty 14/17 Platz 4 - Shinji Kagawa: 60 Tore in 215 Spielen. © getty 15/17 Platz 3 - Robert Lewandowski: 103 Tore in 186 Spielen. © getty 16/17 Platz 2 - Marco Reus: 121 Tore in 247 Spielen. © getty 17/17 Platz 1 - Pierre-Emerick Aubameyang: 141 Tore in 213 Spielen.

Ein Mix aus mehreren Unzulänglichkeiten beim BVB

Nach dem 2:1 offenbarten die Hessen dann in der Schlussphase immer mehr Räume, die der BVB allerdings nicht zu bespielen wusste. Dortmund versuchte vielmehr, den Vorsprung zu verwalten und irgendwie über die Zeit zu bekommen. "Wir ziehen es nicht bis zum Ende durch", haderte Reus.

Letztlich ist es ein Mix aus mehreren Unzulänglichkeiten: Die Dortmunder gehen zu häufig zu passiv zu werke, insbesondere mit einer Führung im Rücken. Mal häufen sich dann leichte Ballverluste, viel öfter versäumen es die Schwarzgelben aber, ihr Offensivspiel mit der nötigen Präzision zu versehen. Dortmund spielt aussichtsreiche (Konter-)Situationen und Tormöglichkeiten zu fahrlässig aus oder betreibt gar gleich Chancenwucher - auch in Frankfurt wurde dies offensichtlich.

Favre und seine Spieler müssen sich fragen, woran es liegt, dass man die richtige Schärfe, die gesunde Haltung eines selbstbewussten und von sich überzeugten Teams, die man in Partien wie gegen Leverkusen und Barcelona an den Tag legt, nicht in den Liga-Alltag transportieren kann.

So hat man nun bereits wieder fünf Punkte in zwei Auswärtsspielen gegen Union und die Eintracht liegen gelassen. Sechs Gegentore hagelte es in den drei Auftritten außerhalb des Signal Iduna Parks. Diese Zwischenbilanz ist schon jetzt zu schwach, um die hohen eigenen Ansprüche untermauern zu können.