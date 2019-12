Bayern-Juwel Joshua Zirkzee wird zum Last-Minute-Helden: Brazzos Prophezeiung und der Tritt auf die Bremse

Joshua Zirkzee schießt den FC Bayern München bei seinem Bundesliga-Debüt zum Sieg beim SC Freiburg. Im Anschluss gibt es viele Ratschläge und einen Tritt auf die Euphorie-Bremse.

"Das kann doch nicht wahr sein! Es steht 1:1 und der bringt in der Nachspielzeit einen Amateur ins Spiel", brüllte ein sichtlich aufgebrachter Bayern-Fan, der sich neben der Pressetribüne erhoben hatte, in Richtung Hansi Flick. Der Auslöser für die Kritik: Flick hatte soeben einem 18-Jährigen, namentlich Joshua Zirkzee, zu dessen Bundesliga-Debüt verholfen und Superstar Philippe Coutinho vom Feld genommen. Stürmer für Mittelfeldspieler, in einer Phase, in der die Hausherren vom SC Freiburg drauf und dran waren, die Partie noch für sich zu entscheiden.

Das eingegangene Risiko des Trainers dürfte allerdings nicht der Grund für die Zornesröte im Gesicht des Schlachtenbummlers aus der bayrischen Landeshauptstadt gewesen sein. Vielmehr traute der rot-weiß-beschalte Herr dem Eingewechselten allem Anschein nach nicht zu, dass dieser noch irgendeinen positiven Einfluss aufs Spielgeschehen nehmen könnte. Exakt 104 Sekunden später war die Wut gewichen, stattdessen herrschte plötzlich grenzenloser Jubel.

FC Bayern München: Die Noten der FCB-Spieler gegen Freiburg © getty 1/14 Der FC Bayern München hat sich mit zwei späten Toren zu einem 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg geduselt. Dabei avancierte der eingewechselte Joshua Zirkzee zum Helden des Spiels. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © imago images 2/14 MANUEL NEUER: Wurde das erste Mal richtig in der 31. Minute geprüft, als Höler komplett frei vor ihm auftauchte. Den Aufsetzer parierte Neuer glänzend, auch danach mehrfach stark. Aam Gegentor war der Kapitän machtlos. Note: 2,5. © getty 3/14 JOSHUA KIMMICH: Rückte aus dem Mittelfeld nach rechts hinten. Im Spiel nach vorne weitestgehend unauffällig. Ließ Grifo vor dem 1:1 aus den Augen und wirkte im Anschluss mehrfach unkonzentriert. Verlor insgesamt 27 Bälle. Note: 4,5. © getty 4/14 BENJAMIN PAVARD: Wie schon in der zweiten Hälfte gegen Bremen in der Innenverteidigung aufgeboten, hätte der Franzose die Bayern beinahe in Führung geköpft (7.). Nach dem Seitenwechsel gegen die quirligen Freiburger mit Problemen. Note: 4. © imago images 5/14 DAVID ALABA: Eröffnete das Spiel mit einem überragenden Pass auf Coutinho und spielte auch in der Folge schöne Bälle hinter die Freiburger Linie. Gewann 100 Prozent seiner Duelle und verbuchte sechs Balleroberungen. Note: 2,5. © imago images 6/14 ALPHONSO DAVIES: Schnappte sich den Ball in der eigenen Hälfte, tankte sich mit Dampf über den halben Platz und bediente Lewandowski mustergültig zum 1:0. Bekam vor dem 1:1 keinen Zugriff auf Kwon, rettete aber einmal in höchster Not (70.). Note: 2,5. © getty 7/14 THIAGO: Hatte zu Beginn erheblichen Anteil am Münchner Sturmlauf, weil er die Fäden im Mittelfeld zog. Auch der Spanier hatte in der zweiten Hälfte allerdings Probleme, das Zentrum dicht zu bekommen. Note: 3,5. © getty 8/14 THOMAS MÜLLER: Traf in der 7. Minute aus drei Metern den Pfosten und tauchte im Anschluss ab. Holte sich eine unnötige Gelbe Karte ab und hatte bei seiner Auswechslung in der 63. Minute eine Zweikampfbilanz von 16,7 Prozent. Note: 4,5. © getty 9/14 PHILIPPE COUTINHO: Hätte fast da weitergemacht, wo er gegen Bremen aufgehört hat. Der Brasilianer hatte Pech, dass sein Lupfer in der 1. Minute noch durch Gulde von der Linie gekratzt wurde. Nach 25 Minuten etwas unscheinbarer unterwegs. Note: 3,5. © imago images 10/14 SERGE GNABRY: Hätte kurz nach dem Seitenwechsel beinahe auf 2:0 gestellt, verfehlte das Tor aber knapp. Drehte dann erst wieder in der Nachspielzeit auf, in der er als Assistgeber und Torschütze glänzte. Note: 2,5. © getty 11/14 ROBERT LEWANDOWSKI: Die wenigsten Ballaktionen und die schlechteste Passquote aufseiten der Bayern, aber dennoch abermals Torschütze. Der Pole erzielte seinen 19. Saisontreffer und führt die Knipserliste wieder an. Note: 3. © getty 12/14 IVAN PERISIC: Der Kroate startete erneut, konnte das Vertrauen Flicks aber nicht gänzlich zurückzahlen. Bekam in der zweiten Halbzeit kaum noch Bälle auf seiner linken Seite und sah vor dem 1:1 gegen Kwon an der Linie nicht gut aus. Note: 4. © getty 13/14 JAVI MARTINEZ: Kam für den schwachen Müller und zeigte das, was Flick ihm aufgetragen hatte: Zweikampfstärke (80 Prozent gewonnene Duelle). Note: 3. © imago images 14/14 JOSHUA ZIRKZEE: Der absolute Wahnsinn! Zirkzee kam in der Nachspielzeit zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz und wurde nur Sekunden später zum Held des Spiels. Note: Keine Bewertung.

Erinnerungsselfie auf dem Rasen

Weil besagter Zirkzee in der 92. Minute einen Pass von Serge Gnabry zum 2:1 veredelt hatte. Kollektives Aufspringen von der Münchner Bank, Spielertraube um den Youngster, der gleich bei seinem ersten Einsatz in Deutschlands Beletage zum Helden avancierte. Ein unvergesslicher Moment für den jungen Niederländer, der im Anschluss an die Partie noch auf dem Rasen via Daumenhoch-Selfie festgehalten wurde.

Doch wer ist der großgewachsene Lockenkopf, der urplötzlich Gesprächsthema Nummer eins an diesem Dezemberabend war? Tatsächlich kein gänzlich Unbekannter, sofern man sich regelmäßig über die Entwicklungen beim deutschen Rekordmeister informiert, steht der Angreifer doch bereits seit Sommer 2017 bei den Bayern unter Vertrag.

Joshua Zirkzee kam 2017 von Feyenoord zum FC Bayern

Damals war er als eines der meist umworbenen Talente Europas von Feyenoord an die Isar gewechselt und hatte gleich in seiner ersten Saison für die FCB-U17 seine Vorschusslorbeeren als treffsicherer Mittelstürmer zurückgezahlt, in 16 Spielen satte 15 Treffer und neun Vorlagen beigesteuert.

Zu Beginn der vergangenen Saison absolvierte der Rohdiamant im Alter von 17 Jahren bereits die Sommer-Vorbereitung mit den Profis, für die er erstmals im Rahmen eines Testspiels gegen Paris Saint-Germain in Klagenfurt zum Einsatz kam und damals auch eine Gnabry-Vorlage erfolgreich verwertete. Am Ende der Spielzeit 2018/19 standen in 14 Spielen für die A-Jugend zwölf Tore zu Buche, viermal knipste er für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern.

Sebastian Hoeneß: Zirkzee? "Ein besonderer Stürmertyp"

Derzeit kommt der Torjäger vornehmlich für die mittlerweile drittklassige Bayern-Zweitvertretung unter Coach Sebastian Hoeneß zum Einsatz, mit dem er schon in der U19 zusammengearbeitet hatte. "Er ist definitiv ein besonderer Stürmertyp, den es nicht mehr häufig zu finden gibt", sagte Hoeneß im Gespräch mit SPOX und Goal im März dieses Jahres Er ergänzte: "Er ist groß und athletisch, verfügt aber dennoch über einen weichen Bewegungsablauf und eine starke Technik. Zudem ist er beidfüßig. Auch im Eins-gegen-Eins hat er Stärken, muss aber auch noch lernen, dahin zu gehen, wo es wehtut."

Ganz ähnlich fasste Sportdirektor Hasan Salihamidzic Zirkzees Qualitäten ein, als er vor die Reporter trat. "Er ist ein richtig guter Junge und eines der größten Talente unserer Akademie. Er ist groß, hat aber dennoch eine tolle Ballbehandlung und eine sehr gute Technik", erklärte Brazzo und prophezeite dem niederländischen U19-Nationalspieler: "Dadurch, dass er bei den Profis mittrainiert, lernt er viel und wird sich sicherlich zu einem richtig guten Spieler mit großer Klasse entwickeln."

Auch David Alaba erwartet, dass Zirkzee eine vielversprechende Zukunft vor sich hat: "Er wird sicherlich seinen Weg gehen. Joshua hat sich vom ersten Tag an super in die Mannschaft integriert, gibt Gas und will immer lernen. Es ist sehr schön, dass er sich heute belohnt hat." Flick, der mit Zirkzees Einwechslung ein goldenes Händchen bewiesen hatte, freute sich im Bauch des Schwarzwald-Stadions ebenfalls für seinen Schützling: "Er macht es bei uns im Training ganz gut. Wenn man regelmäßig mit solchen Weltklasse-Spielern trainieren kann, findet eine Entwicklung statt, das ist schön zu sehen."

Der Tritt auf die Euphorie-Bremse

Bei allem Lob hoben die Protagonisten berechtigterweise den mahnenden Zeigefinder und verdeutlichten, dass es wichtig sei, im richtigen Moment auf die Euphorie-Bremse zu treten.

Hermann Gerland, Interims-Co-Trainer bei den Profis und sportlicher Leiter am Campus in Personalunion, wollte sich in Freiburg nicht großartig äußern, sondern merkte nur an, dass Zirkzee noch an sich arbeiten müsse, ehe Flick auf einen "weiten Weg" verwies, den es noch zu gehen gelte, um sich als Profi zu etablieren. "Heute hat er sich belohnt und damit auch die Mannschaft. Aber es sollen alle schön auf dem Boden bleiben. Es bleibt noch viel zu tun und daran arbeiten wir einfach, um beim FC Bayern wieder Talente zu entwickeln", schob der 54-Jährige nach.

FC Bayern München: Die Vertragslaufzeiten der FCB-Profis © getty 1/26 Alaba hat offen über einen möglichen Abschied vom FC Bayern München nach seinem Vertragsende 2021 gesprochen. Aus diesem Anlass blicken wir auf die Vertragslaufzeiten der Bayern-Profis. Auf Salihamidzic kommt vor allem im Sommer 2021 viel Arbeit zu. © getty 2/26 Manuel Neuer (TW, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 3/26 Sven Ulreich (TW, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 4/26 Christian Früchtl (TW, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 5/26 Ron-Thorben Hoffmann (TW, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 6/26 Jerome Boateng (IV, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 7/26 Niklas Süle (IV, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 8/26 Lucas Hernandez (IV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 9/26 Benjamin Pavard (IV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 10/26 Lars Lukas Mai (IV, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 11/26 David Alaba (LV, 27 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 12/26 Alphonso Davies (LV, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 13/26 Joshua Kimmich (RV, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 14/26 Thiago (ZM, 28 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 15/26 Javi Martinez (ZM, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 16/26 Leon Goretzka (ZM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 17/26 Corentin Tolisso (ZM, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 18/26 Michael Cuisance (ZM, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 19/26 Philippe Coutinho (OM, 27 Jahre): Leihvertrag bis 30. Juni 2020 mit Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro. © getty 20/26 Sarpreet Singh (OM, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 21/26 Thomas Müller (OM, 30 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 22/26 Kingsley Coman (LF, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 23/26 Ivan Perisic (LF, 30 Jahre): Leihvertrag bis 30. Juni 2020 mit Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro. © getty 24/26 Serge Gnabry (RF, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 25/26 Fiete Arp (ST, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 26/26 Robert Lewandowski (ST, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023.

David Alaba: "Talent alleine reicht nicht"

Alaba schlug in die gleiche Kerbe: "Er ist ein Junge mit sehr viel Potenzial, besitzt ein Talent, das nicht jeder hat. Talent alleine reicht aber nicht. Er muss sicherlich versuchen, noch mehr zu arbeiten." Letztlich fassten alle Beteiligten das zusammen, was Hoeneß vor neun Monaten bei Goal und SPOX als Marschroute für Zirkzee vorgab: "Er muss wie alle Talente in seinem Alter noch stetig an sich arbeiten. Er muss wissen, dass er noch nichts erreicht hat und darf sich nie zufriedengeben. Sein Ziel muss es sein, das Bestmögliche zu erreichen."

Für den Moment war jedenfalls das Bestmögliche, den Bayern im vorletzten Spiel des Jahres noch drei wichtige Punkte zu bescheren. Und was sagte der Mann des Abends zu dem ganzen Trubel um seine Person? Nichts. Ab durch die Mitte, schweigend und genießend, machte Zirkzee sich auf zum Mannschaftsbus. Um am nächsten Tag bereits wieder an sich zu arbeiten. Damit ihn niemand mehr despektierlich als "Amateur" bezeichnet.