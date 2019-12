Sport-Club Freiburg - FC Bayern München 1:3: Youngster Zirkzee rettet den Rekordmeister

Dank Joker Joshua Zirkzee hat sich der FC Bayern zum glücklichen Last-Minute-Sieg beim SC Freiburg geduselt. Der erst kurz zuvor eingewechselte 18-Jährige traf bei seinem Bundesliga-Debüt in der Schlussminute zum 3:1 (1:1) über die nach der Pause lange Zeit besseren Breisgauer.

Die Münchner waren durch Robert Lewandowski (16.) nach starker Anfangsphase hochverdient in Führung gegangen, doch die Gastgeber kamen vor 24.000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwald-Stadion durch Vincenzo Grifo (58.) zum umjubelten Ausgleich. Dann traf zunächst Zirkzee mit seiner ersten Ballberührung und in der Nachspielzeit sorgte schließlich Serge Gnabry für den Endstand.

Freiburgs Trainer Christian Streich musste in seinem Pflichtspiel als Trainer gegenüber dem 0:1 in Berlin auf den angeschlagenen Jonathan Schmid und den erkrankten Roland Sallai verzichten, dafür rückten Mike Frantz und Vicenzo Grifo in die Startelf. Bei den Bayern rückten Thomas Müller und Ivan Perisic gegenüber dem 6:1 gegen Bremen in die Anfangsformation, weil Leon Goretzka verletzt fehlte und Jerome Boateng erwartungsgemäß nur auf der Bank saß.

Die Gäste legten los wie die Feuerwehr, so dass schon nach einer Minute Philippe Coutinho nach herrlichem Pass von David Alaba die Führung auf dem Fuß hatte, Manuel Gulde den Lupfer des Brasilianers aber noch kurz vor der Torlinie klären konnte. Auch danach dominierten die Münchner mit extrem hohen Pressing. Zunächst traf Müller nach einem Eckball nur den Pfosten (7.), doch neun Minuten später war Lewandowski nach schönem Sololauf von Alphonso Davies über die linke Seite zu Stelle. Mit seinem bereits 19. Saisontreffer überholte der Pole seinen Ex-Coach Jupp Heynckes mit nunmehr 221 Treffern in der ewigen Bundesliga-Torschützenliste. Nur fünf Minuten darauf verhinderte SCF-Keeper Mark Flekken Lewandowskis zweites Tor für den zu diesem Zeitpunkt mit rund 77 Prozent Ballbesitz drückend überlegenen Rekordmeister.

Manuel Neuer verhindert zweimal den Ausgleich

Doch in der Folgezeit gelang es den Freiburgern, sich langsam aus der Umklammerung zu lösen und die Partie auch dank der deutlich zunehmenden Fehlpassquote des FCB bis zur Pause offener zu gestalten. So musste Manuel Neuer mit zwei Glanzparaden gegen den nach Flanke von Frantz freistehenden Lucas Höler (30.) sowie einen Schrägschuss von Grifo (39.) den Ausgleich verhindern.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste, denn Gnabry vergab nach nur zwei Minuten die Chance zum 2:0 der Bayerm, als er aus aussichtsreicher Position übers Tor schoss. Danach allerdings übernahmen die engagierten und läuferisch starken Hausherren das Kommando, während die Münchner jetzt fast immer einen Schritt zu spät kamen. So auch beim Augsleich durch Direktabnahme von Grifo, den die Gästeabwehr nach Flanke von Yannik Haberer am linken Strafraumeck sträflich freistehen ließ. Die Freiburger drückten vor den begeisterten Fans auf das 2:1, vergaben aber Chancen im Minutentakt. Auf der Gegenseite rettete Flekken in letzter Sekunde gegen Perisic (65.).

Die Partie stand auf des Messers Schneide, wobei der inder Schlussphase überlegene Sportclub die besseren Möglichkeiten besaß. Ein Drehschuss des für Grifo eingewechselten Brandon Borrello strich jedoch knapp am Tor vorbei (77.). Und in der Schlussminute schoss Borrello aus zehn Metern freistehend weit übers Tor, ehe Zirkzee im Gegenzug für Entsetzen in Freiburg sorgte.

Die Daten des Spiels Sport-Club Freiburg gegen FC Bayern München

0:1 Lewandowski (16.), 1:1 Grifo (58.), 1:2 Zirkzee (90.), 1:3 Gnabry (90.+5) Gegen kein Team verlor Freiburg in der Bundesliga so oft wie gegen den FC Bayern (27-mal)

Der FC Bayern München verlor nur 1 der letzten 17 Bundesliga-Gastspiele beim SC Freiburg (11 Siege, 5 Remis): im Mai 2015 mit 1:2.

Der SC Freiburg verlor drei seiner letzten vier Bundesliga-Partien (1 Sieg).

Münchens Robert erzielte sein 221. Bundesliga-Tor und überholte damit seinen Ex-Coach Josef Heynckes- nur Gerd Müller (365) und Klaus Fischer (268) erzielten mehr Tore im Oberhaus.

Der Star des Spiels: David Alaba

Der Österreicher eröffnete das Spiel mit einem überragenden Pass auf Coutinho (1.) und spielte auch in der Folge schöne Bälle hinter die Freiburger Linie. Der Innenverteidiger gewann 100 Prozent seiner Duelle, verbuchte sechs Balleroberungen und brachte 86 Prozent seiner Pässe an den Mann.

Der Flop des Spiels: Thomas Müller

Traf in der 7. Minute aus drei Metern den Pfosten, tauchte im Anschluss aber fast völlig ab. Holte sich eine unnötige Gelbe Karte ab und hatte bei seiner Auswechslung in der 63. Minute eine Zweikampfbilanz von gerade mal 16,7 Prozent.

Der Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Gute Leistung des 35-Jährigen aus Niederkassel, der auch die deutlich hektischere zweite Halbzeit weitgehend im Griff hatte. Richtige Entscheidung, Gnabrys Tor in der 78. Minute wegen vorheriger Abseitsstellung von Lewandowski die Anerkennung zu verweigern.