"Es gab Misstrauen": Max Eberl begründet Rauswürfe beim FC Bayern München

Nächstes Führungsbeben beim FC Bayern München?

Neben Eberl sprach auch Finanzboss Michael Diederich, der Seitenhiebe gegen Ex-Boss Oliver Kahn verteilt haben soll. Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen sprach zudem sehr offen über die Abläufe innerhalb des Vereins.

Dreesens Zukunft ist derweil offen. Sein Vertrag läuft zum Ende der Saison aus, die Entscheidung über eine weitere Zusammenarbeit soll intern bereits im Oktober fallen. Ob der 57-Jährige selbst überhaupt weitermachen will, sei auch noch nicht klar. Daher sollen derzeit auch externe Kandidaten geprüft werden.

Nach der Länderspielpause geht es für die Bayern in der Bundesliga am Samstag gegen den VfB Stuttgart weiter, ehe die Münchner am darauffolgenden Mittwoch beim FC Barcelona in der Champions League gastieren.