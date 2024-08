FC Bayern München, News und Gerüchte: Wildes Gedankenspiel um Leon Goretzka - Liverpool-Star ein Thema beim FCB?

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Wilde Spekulation um Bundesligawechsel von Leon Goretzka

Leon Goretzka hat einen schweren Stand beim FC Bayern. In den Planungen von Trainer Vincent Kompany spielt der 57-fache Nationalspieler nur noch eine kleine Rolle, zuletzt stand er beim 4:0-Pokalsieg gegen den SSV Ulm nicht einmal im Kader. Ein baldiger Abschied zeichnet sich immer mehr ab. Was das betrifft, könnte nun etwas Bewegung reinkommen.

Wie die Süddeutsche Zeitung nämlich berichtet, sind mit Atlético Madrid und der SSC Neapel gleich zwei europäische Topklubs am zentralen Mittelfeldspieler interessiert. Vor allem die Rojiblancos sollen vor langer Zeit bereits ein Auge auf den 29-Jährigen geworfen haben. Einen Haken gibt es laut des Blatts jedoch: Damit so ein Transfer klappt, müsste Goretzka Gehaltsabstriche machen. Mit geschätzten 15 Millionen Euro Jahresgehalt zählt der gebürtige Bochumer zu den Topverdienern in München - ein Betrag, den Atlético und Neapel wohl kaum zahlen wollen.

Ob Goretzka sich dafür bereit erklären würde, steht noch in den Sternen. Zuletzt gab es Berichte darüber, dass der Mittelfeldspieler für seinen Platz in der Mannschaft des FC Bayern kämpfen wolle. Andere prominente Persönlichkeiten empfehlen ihm jedoch einen Abgang, zuletzt auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler. "Es macht Sinn für ihn, zu wechseln - wenn er die Ansprüche hat, nochmal auf den WM-Zug aufzuspringen", sagte er im Doppelpass.

Im Rahmen der Doppelpass-Sendung wurde das Thema noch detaillierter aufgegriffen. So schlug Philipp Selldorf von der Süddeutschen Zeitung einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt vor. Auch Sport1-Reporter Oliver Müller konnte sich mit dieser Idee anfreunden. "Ja, das könnte passen. Die Frage ist dann, ob der dazu bereit wäre", so Müller.