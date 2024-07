"Er stand da immer vor einem Spiegel": Toni Kroos packt über Oliver Kahn aus

"In seinem letzten Karrierejahr hat er nur noch an Golf gedacht", sagte Kroos über den ehemaligen Torhüter in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" und meinte damit die Saison 2007/2008.

"Er stand da immer vor einem Spiegel und ich habe mich gefragt: 'Was macht der da?'", sagte Kroos weiter: "Da hat er seine Schwungübungen perfektioniert und ist dann mit Sepp Maier, seinem Torwart-Trainer, noch so ne halbe Stunde raus zum Torwarttraining. Dann sind sie zusammen zum Golfen gefahren - da waren sie aber vier Stunden dann. Das war sein letztes Jahr."

"Entschuldigung, Oli", meinte die Legende von Real Madrid anschließend: "Trotzdem ist er der Titan und bleibt der Titan."