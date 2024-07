Medizincheck absolviert - aber noch ein Detail zu klären? FC Bayern München kurz vor Verpflichtung von Joao Palhinha

Wie Sky berichtet, hat der 28-jährige Portugiese bereits am Samstag den Medizincheck in München absolviert. Zwischen den Klubs sei ebenfalls alles geregelt, der FCB wird demnach 46 Millionen Euro plus Bonuszahlungen nach England überweisen.

Allerdings müsse Palhinha noch Details mit Fulham regeln, weshalb der bis 2028 laufende Vertrag mit Bayern noch nicht unterschrieben wurde.