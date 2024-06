Leihgeschäft plus Kaufoption: FC Bayern München gibt Mittelfeldspieler an Hannover 96 ab

Lee war im Januar 2022 aus seiner Heimat in die zweite Mannschaft des FC Bayern gewechselt. Für Wehen Wiesbaden kam er in der zurückliegenden Saison auf 28 Zweitliga-Einsätze, in denen er vier Tore erzielte.

In diesem Sommer hat Hannover bereits Stürmer Jessic Ngankam von Eintracht Frankfurt ausgeliehen und zudem Abwehrspieler Josh Knight vom englischen Drittligisten Peterborough United verpflichtet.