Kein Wechsel zum FC Bayern München: Roberto De Zerbi enthüllt Zukunftspläne

"Ich will wieder in der Premier League arbeiten. Ich weiß aber nicht, wann und wo", sagte De Zerbi nach seinem letzten Spiel mit Brighton, einer 0:2-Niederlage gegen Manchester United am Sonntag.

Gleichzeitig stellte er klar: "Es ist kein Klub hinter mir her. Niemand hat mir bisher einen Job angeboten." Es sei für ihn generell auch "kein Problem, drei, vier fünf Monate zuhause zu bleiben".

De Zerbi galt bei der verzweifelten Trainersuche des FC Bayern lange als möglicher Kandidat auf die Nachfolge von Trainer Thomas Tuchel, bis Sportvorstand Max Eberl am Samstag die Anstellung eines italienischen Trainers ausschloss. Zuvor hatte Brighton überraschend die Trennung von De Zerbi zum Saisonende trotz Vertrags bis 2026 bekanntgegeben.

De Zerbi übernahm Brighton 2022 und führte den Klub von der englischen Südküste sensationell in die Europa League, diese Saison endete auf Rang elf. Beim letzten Spiel forderten Brightons Fans einen Verbleib ihres Trainers und sangen: "Roberto De Zerbi, we want you to stay!"