"Habe es schon länger gewusst": Max Eberls Sky-Interview zur gescheiterten Weiterbeschäftigung von Thomas Tuchel beim FC Bayern München im Wortlaut

De Zerbi? Max Eberl: "Das Beste kommt zum Schluss"

Was ist jetzt Plan E, F? Wer wird Trainer?

Eberl: Ich verstehe das mit Plänen A, B, C, D. E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der, der am meisten unzufrieden ist, wie es ist, das bin ich selber. Da muss ich mir an die eigene Nase packen. Klar schaut man in den Spiegel: Wo hat man was falsch gemacht, wo hätte man was anders machen können? Man kann immer lernen. Ich bin einer, der viel gelernt hat. ich bin durch Täler gegangen. Ich habe in meiner Karriere sowohl auf als auch neben dem Platz viel einstecken müssen. Ich bin immer wieder aufgestanden mit den Kollegen um mich herum. Genauso ist es bei Bayern München. Wir werden eine gute Lösung finden. Ein sehr guter Freund von mir sagt immer: Das Beste kommt zum Schluss.

Ist De Zerbi der Top-Kandidat?

Eberl: Das Beste kommt zum Schluss.

Das wäre De Zerbi?

Eberl: Es ist dein Job, aber ich habe zu keinem Namen irgendwo was gesagt und werde auch weiter bei meiner Linie bleiben.