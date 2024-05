FC Bayern München, News und Gerüchte: Personalkosten des FCB-Kaders so hoch wie noch nie - Bayern hat wohl Oleksandr Zinchenko auf dem Zettel

© Getty

FC Bayern München, News: Rekord-Personalkosten beim FCB

Die Deutsche Fußball Liga veröffentlicht seit dem Geschäftsjahr 2018 die Finanzkennzahlen der Bundesliga-Vereine immer im Folgejahr. Mit der Veröffentlichung der Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 - beim FC Bayern München also die Saison 2022/23 - wird klar: Der FCB hat eine historische Marke geknackt, zahlte rund 415 Millionen Euro an Personalkosten. Dabei entfällt der Großteil natürlich auf die Spieler. Seit 2017/18 ist das der Spitzenwert der Bayern und der Bundesliga insgesamt. Noch nie knackte der FCB die 400-Millionen-Marke.

Bisher die teuersten Spielerkosten hatte Bayern in der Saison 2020/21 mit 373 Millionen. Das günstigste der aktuell sechs bekannten Jahre war direkt die erste Saison 2017/18 mit 315 Millionen - also gut 100 Millionen Euro weniger als 2022/23. Die Zahlen für die abgeschlossene Saison mit Toptransfers wie Harry Kane folgt erst im kommenden Jahr, sie sind noch nicht enthalten. Die Summe könnte also sogar noch steigen, wenn man bedenkt, dass der FCB 2022/23 nicht einmal einen Elite-Stürmer bezahlte.

Im für den FCB normalen Rahmen hielten sich dagegen die Zahlungen an Spielerberater. Rund 31 Millionen Euro zahlte der FCB an Berater-Gebühren für die Saison 2022/23. In der Vorsaison 2021/22 setzten die Münchner den Spitzenwert von 35 Millionen Euro.