"Das ist eine Entscheidung des Herzens": Keine Rückkehr zum FC Bayern München! Bundestrainer Julian Nagelsmann verlängert beim DFB

Nagelsmanns Coup mit Rückholaktion von Kroos

Nagelsmann hatte die Mannschaft im September von seinem Vorgänger Hansi Flick übernommen, in einem jämmerlichen Zustand, nach einem 1:4 gegen Japan in Wolfsburg. Völler schaffte als Interimslösung immerhin ein 2:1 gegen vollkommen lustlose Franzosen in Dortmund. Dann kam Nagelsmann, ging mit seinem neuen Team auf USA-Reise und startete stark.

Bald aber begann er zu mäandern, probierte aus, war unzufrieden, gab Vollgas in eine Richtung, bremste, gab Vollgas in die nächste Richtung. Nur ein Beispiel: Er wollte anfangs den vollen Fokus auf die Defensive haben, stellte dann allerdings fest, dass aus den Nationalspielern ohnehin "keine Verteidigungsmonster" mehr werden würden. Plötzlich sollten alle Zauberfüße zusammenspielen, was gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) blamabel schief ging.

Und wieder zurück, dachte sich Nagelsmann: Zu einem stabilen Gerüst und mehr "Workern". Zum Coup wurde dann die Rückhol-Aktion mit dem 2014er-Weltmeister Toni Kroos, der wie erhofft sofort wieder wie ein Boss auftrat. Mit dem Arbeitstier Robert Andrich an seiner Seite und Ilkay Gündogan eine Position weiter vorne, eingebettet in ein Zauberer-Dreieck aus Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz.

Plötzlich schienen sich Blockaden zu lösen, Probleme zu verschwinden. Die DFB-Granden sahen es mit größtem Vergnügen. Sie legten Nagelsmann ein Angebot vor, das dieser nicht ablehnen konnte - oder wollte.