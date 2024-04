FC Bayern München legt sich bei Matthijs de Ligt angeblich fest

Demnach wollen die FCB-Verantwortlichen etwaige Anfragen für den 24-jährigen Innenverteidiger abblocken, der Niederländer solle auch in Zukunft der Abwehrboss sein. De Ligt steht beim deutschen Rekordmeister noch bis 2027 unter Vertrag.

Auch der Mann aus Leiderdorp selbst hat sich zuletzt deutlich zum FC Bayern bekannt. "Ich denke nicht an einen Wechsel und kann das absolut ausschließen. Ich bin ein Spieler von Bayern München und froh und glücklich, hier zu sein", hatte de Ligt der Bild gesagt.

De Ligt war im Sommer 2022 von Juventus Turin an die Isar gewechselt. In der laufenden Saison stand er allerdings auch wegen Verletzungsproblemen lediglich in 23 Pflichtspielen auf dem Rasen. Seine Ausbeute: Zwei Tore und eine Vorlage.