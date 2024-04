"Hundert Prozent!" Thomas Tuchel bleibt trotz erneuter Niederlage Trainer beim FC Bayern

"Es kann ja nicht unser Anspruch sein, dass wir in Heidenheim drei Tore kassieren", wetterte Freund bei Sky. "Wir reden immer über dieselben Themen und es ist an der Zeit, dass sich jeder ein Mal an die eigene Nase fasst. Zweimal innerhalb von einer Woche - das ist Wahnsinn."

Auf die Frage, ob der im Sommer scheidende Thomas Tuchel weiter im Amt bleibe, meinte der Österreicher: "Ja, zu 100 Prozent. Wir haben das gemeinsam so entschieden. Wir müssen lieber schauen, dass wir nicht mehr solche Leistungen abliefern. Das ist nicht zu akzeptieren."

Freund nannte den Auftritt "richtig, richtig bitter und enttäuschend", aber es gelte nun "Energie aufzubauen für Dienstag".

Bayern lag nach Treffern von Harry Kane und Serge Gnabry beim Aufsteiger komfortabel vorn, ehe ein Doppelschlag von Kevin Sessa und Tim Kleindienst kurz nach Wiederanpfiff für den Ausgleich sorgte. Kleindiensts zweiter Treffer machte den Coup des krassen Außenseiters perfekt.