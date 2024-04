Erlöst Thomas Tuchel von dieser Mannschaft, erlöst den FC Bayern München von Thomas Tuchel

© getty

FCB: Jetzt ist egal, wer die Schuld an der Misere trägt. Jetzt sind Aktionen gefragt!

In der Tat ist der FC Bayern in den Duellen gegen Arsenal auf dem Papier Favorit, in der Tat würde kaum jemand der Mannschaft die Qualität für den Titel in der Königsklasse absprechen. Doch Qualität allein hat nur sehr selten Titel gewonnen und die richtige Mentalität hat die Mannschaft zuletzt am 34. Spieltag der vergangenen Saison gezeigt.

Spätestens nach diesen zwei Pleiten innerhalb einer Woche gegen den ewigen Rivalen Dortmund und den Bundesliga-Underdog Heidenheim sollte eigentlich jedem klar sein, dass Tuchel dieser Mannschaft keine Impulse mehr geben kann und die Spieler sich auch nicht "an die eigene Nase fassen" werden, wie Freund hofft.

Im Moment ist auch ziemlich egal, wieso diese Zusammenarbeit zwischen Tuchel und dem FC Bayern München so kolossal schief gegangen ist. Ob der Transferausschuss um den in Sportfragen unerfahrenen CEO Jan-Christian Dreesen die Hauptschuld an dieser Saison trägt, weil er dem Trainer nicht die Mannschaft gegeben hat, die er haben wollte und noch nicht mal eine Holding Six. Oder Tuchel, der dem Team auch in der vergangenen Saison schon keine spielerische Idee vermitteln konnte. Oder ob es vor allem an der übersatten Mannschaft liegt. Oder ob gar Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic schuld sind, weil sie Julian Nagelsmann zu früh gefeuert und Tuchel zu früh, weil mitten in der Saison installiert haben.

Die Schuldfrage können sich die Verantwortlichen nach der Saison stellen und die Schlüsse aus der Analyse dann in ihre Arbeit mit dem neuen Trainer, der dann hoffentlich länger bleibt als seine Vorgänger, einfließen lassen. Jetzt sind Aktionen gefragt.