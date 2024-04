FC Bayern München, Restprogramm: Das sind die restlichen Spiele des FCB

FC Bayern München: Das Abschneiden in den vergangenen Jahren

Der FC Bayern war im letzten Jahrzehnt in der Bundesliga das Maß aller Dinge. Elf Meistertitel in Folge konnten die Münchener in dieser Zeit einfahren - so viele hintereinander, wie kein Team jemals zuvor. In der laufenden Spielzeit droht die Serie jedoch zu reißen.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren scheint der Rekordmeister in dieser Saison an Dominanz eingebüßt zu haben - aber vielleicht ist Leverkusen in dieser Spielserie einfach übermächtig. Die erneute Meisterschaft der Bayern scheint mittlerweile als nahezu unmöglich.