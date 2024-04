2:3 nach 2:0: FC Bayern München kassiert in Heidenheim heftige Niederlage

© getty

FC Bayern München : 1. FC Heidenheim vs. FCB JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wir blicken kurz vor dem Anpfiff der Partie noch auf das Schiedsrichtergespann am heutigen Tag. Geleitet wird die Begegnung in Heidenheim von Robert Schröder. Als Assistenten dienen ihm Norbert Grudzinski und Jan Clemens Neitzel-Petersen, der vierte Offizielle ist Patrick Alt. Als VAR ist Guido Winkmann zusammen mit Markus Sinn im Einsatz.

Vor Beginn: "Es gibt einen übergeordneten Grund, wieso wir immer alles geben sollen. Egal, wie heiß es ist, egal, was der Schiedsrichter mit uns macht. Vor allem nach so einer Leistung wie letzte Woche gegen Dortmund. Wir sind auf dem Weg nach London, übergeordnet nach Wembley." So äußerte sich Thomas Tuchel vor dem heutigen Spiel gegen Heidenheim im Interview bei Sky.

Vor Beginn: Das Hinspiel im vergangenen November war eine ereignisreiche Partie. Der FC Bayern München gewann vor heimischem Publikum gegen die Heidenheimer mit 4:2. Harry Kane brachte die Bayern vor der Pause mit 2:0 in Führung. Das Team von Frank Schmidt egalisierte den Rückstand im zweiten Durchgang innerhalb weniger Minuten, konnte dem Druck der Münchner aber schlussendlich nicht über 90 Minuten standhalten. Sehen wir heute in der Voith-Arena ein ähnlich aufregendes Spiel?

Vor Beginn: Die Elf von Thomas Tuchel enttäuschte dagegen am vergangenen Spieltag auf ganzer Linie. Gegen den Rivalen aus Dortmund verlor der FC Bayern am letzten Samstag mit 0:2. Die Meisterschaft ist damit für den FC Bayern München in weite Ferne gerückt, der Abstand auf den Spitzenreiter aus Leverkusen beträgt satte 13 Punkte. Der Fokus des FCB dürfte nun endgültig auf der Champions League liegen, am kommenden Dienstag trifft der FC Bayern München in der Königsklasse auf den FC Arsenal. Wie läuft heute die Generalprobe für die Münchner?

Vor Beginn: Der 1. FC Heidenheim trennte sich am vergangenen Spieltag vom VfB Stuttgart mit 3:3. Es war eine furiose Partie, in der die Heidenheimer einen 0:2-Rückstand drehten und kurz vor dem Schlusspfiff den Sieg noch aus der Hand gaben. Das Team von Frank Schmidt zeigt aber einmal mehr, dass es mit den Spitzenteams der Bundesliga mithalten kann. Mit 30 Punkten steht der 1. FC Heidenheim aktuell auf dem elften Tabellenplatz.

Vor Beginn: Thomas Tuchel nimmt im Vergleich zum vergangenen Spieltag gleich drei Veränderungen vor: Von Beginn an laufen Serge Gnabry, Dayot Upamecano und Min-Jae Kim auf. Leroy Sané fehlt mit Schambeinproblemen, Eric Dier und Matthijs de Ligt sitzen dafür auf der Bank. Kingsley Coman und Noussair Mazraoui fehlen zudem ebenso wie Kapitän Manuel Neuer und Aleksandar Pavlovic. Thomas Müller absolviert damit heute sein 700. Pflichtspiel für den FC Bayern.

Vor Beginn: Die Startelf des FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Laimer, Goretzka, Gnabry, T. Müller, Musiala - Kane.

Vor Beginn: Frank Schmidt ändert seine Startelf nach dem 3:3 in Stuttgart auf zwei Positionen: Für Norman Theuerkauf und Marvin Pieringer beginnen heute Lennard Maloney und Adrian Beck.

Vor Beginn: So starten die Heidenheimer in das Duell gegen den FC Bayern: Ke. Müller - Traoré, P. Mainka, Gimber, Föhrenbach - Schöppner, Maloney, Dinkci, Beck, Beste - Kleindienst.

Vor Beginn: Spätestens nach dem vergangenen Spieltag kann der FC Bayern seine Hoffnungen auf die Meisterschale wohl abhaken - ganze 13 Zähler Rückstand hat der Rekordmeister auf Tabellenführer Bayer Leverkusen. Dennoch hat der FCB heute natürlich die klare Favoritenrolle gegen Aufsteiger Heidenheim inne.

Vor Beginn: Der FCH nimmt heute die Rolle des Gastgebers ein, dementsprechend geht es in der Voith-Arena in Heidenheim zur Sache. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie 1. FC Heidenheim vs. FC Bayern München.