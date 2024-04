"Witzfiguren" am "Allzeit-Tiefpunkt": Wie der FC Bayern München eine Arsenal-Ära beendete

© getty

Unterschiedliche Vorzeichen: Arsenal glänzt, Bayern kriselt

Auf eine souveräne Gruppenphase folgte das Achtelfinal-Weiterkommen im Elfmeterschießen gegen den FC Porto. In der Premier League liefern sich die Gunners einen spannenden Titelkampf mit Manchester City und dem FC Liverpool, aktuell führen sie die Tabelle dank der besseren Tordifferenz an. Sechs der vergangenen sieben Pflichtspiele gewann Arsenal, unterbrochen wurde der Lauf lediglich von einem Remis gegen City.

"Das sind nicht mehr die Gunners, gegen die wir die letzten drei Spiele deutlich gewinnen konnten", erklärte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen. "Sie dominieren die stärkste Liga der Welt", schwärmte Bayern-Trainer Thomas Tuchel bei der Pressekonferenz am Montag.

Die Münchner verloren in der Bundesliga unterdessen zuletzt blamabel gegen Borussia Dortmund und den 1. FC Heidenheim, die Champions League ist die letzte verbliebene Titelchance. Gefragt, was ihm mit Blick auf das Duell mit Arsenal ermutige, sagte Sportvorstand Max Eberl am Samstag: "Momentan fällt mir da nicht so viel ein."

Neben den wiedergenesenen Rückkehrern sollte ihm aber der Blick in die Historie durchaus Hoffnung machen, abgesehen von der Bilanz in den direkten Duellen gibt es sogar noch weitere ermutigende Statistiken. Die letzten beiden Gastspiele in London gewann der FC Bayern gegen Tottenham Hotspur und Chelsea. Und Torjäger Harry Kane trifft besonders gerne gegen Arsenal, wo er als Achtjähriger kurioserweise eine Saison lang selbst gespielt hatte. 14 Tore erzielte Kane für seinen Ex-Klub Tottenham in North-London-Derbys - keinem anderen Spieler gelangen mehr.