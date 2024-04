"Ich gehe davon aus, dass Bayern in der nächsten Saison wieder ganz oben stehen wird", meinte Georgiens heutiger Nationaltrainer auf einem EM-Workshop mit allem 24 Teilnehmerländern in Düsseldorf.

Für Sagnol, der von 2000 bis 2009 in München spielte und mit den Bayern 2001 die Champions League und fünfmal die Meisterschaft gewann, kann die Bewältigung der momentanen Probleme der Grundstein einer neuen Erfolgsära werden.

"Die Meisterschaft zu verlieren und die Schwierigkeiten im Saisonverlauf sind das Beste, was München passieren konnte. Das zwingt zu Überlegungen, was falsch gelaufen und was zu ändern ist - und wenn sich die Bayern zu Veränderungen entschließen, führt das in der Regel zu positive Entwicklungen."

Der 47 Jahre alte Franzose riet seinem Ex-Klub auch zu einer Überprüfung seines Kaders: "Vielleicht braucht München neue Spieler mit neuer Motivation."