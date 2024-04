FC Bayern München: Oliver Kahn überrascht mit Einschätzung zu Joshua Kimmich - und übt Kritik

"Für mich ist er im Mittelfeld am wertvollsten", sagte Kahn der SportBild. "Er holt sich viele Bälle im hinteren Drittel, verteilt die Bälle und bestimmt den Rhythmus. Er schaltet sich auch gerne in Angriffe ein, spielt starke Pässe und kann Tore machen. Er ist von der Spielweise sowohl ein Achter als auch ein Sechser. Das kann manchmal zu Problemen in der Balance des Spiels führen."

Kahn betonte darüber hinaus, Kimmich "als Typen" zu mögen: "Mit seiner Einstellung und seinen Führungsqualitäten ist er für jede Mannschaft ein wichtiger Faktor."

Gleichzeitig übte Kahn aber auch Kritik an Kimmichs Öffentlichkeitsarbeit: "In der Diskussion um seine Position hätte ich mir manchmal ein forscheres Auftreten von ihm gewünscht, wo er sich genau sieht."

Nach seiner Gala-Vorstellung beim Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Arsenal hatte Kimmich fehlende Rückendeckung beklagt. Seine Zukunft bei den Münchnern ist unklar, sein Vertrag läuft 2025 aus. Kahn wurde nach der vergangenen Saison gemeinsam mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic beim FC Bayern entlassen.