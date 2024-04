"Weiß nicht, was er unter taktischer Arbeit versteht": Tottenham-Trainer Ange Postecoglou kontert Vorwürfe von Bayern-Verteidiger Eric Dier

"Ich weiß nicht, was er unter taktischer Arbeit versteht", erwiderte Postecoglu in einer Medienrunde. "Alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, wie wir unseren Fußball spielen wollen, also ist es für mich im weiteren Sinne taktische Arbeit. Ob das nun auf uns oder auf den Gegner zutrifft. Ich würde sogar sagen, dass wir nichts außer taktischer Arbeit tun. Das ist alles, was wir jeden Tag tun."

Dier spielte von 2014 bis 2024 für Tottenham. Weil der 30-jährige Innenverteidiger in der Hinrunde unter Postecoglou kaum zum Einsatz kam, wechselte er in der Winterpause zunächst per Leihe zum FC Bayern. In München ist er aktuell Stammspieler. Aufgrund einer bestimmten Anzahl an Einsätzen verlängerte sich sein Vertrag automatisch bis 2025.

Im Podcast des ehemaligen englischen Nationalspieler Gary Neville blickte Dier kürzlich auf Postecoglous Arbeit zurück. "Interessanterweise macht er keine taktische Arbeit", erklärte Dier. "Er gestaltet jede einzelne Trainingsübung von Montag bis Freitag so, dass sie die Art und Weise darstellt, wie er spielen will. Unter Antonio Conte (2021 bis 2023 Trainer bei Tottenham, Anm. d. Red.) konnte ich blind spielen. Denn es war von Montag bis Freitag reine taktische Arbeit. Wir wurden so gut gedrillt, dass wir es vollständig verinnerlicht hatten."