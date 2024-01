Thomas Tuchel braucht Joao João Palhinha nicht mehr, die Mannschaft ist reifer geworden: Erkenntnisse nach dem 3:0 des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim

FCB: Thomas Tuchel braucht João Palhinha nicht mehr

Nicht nur Leon Goretzka dürfte sich zumindest ein wenig gewundert haben, dass gegen Hoffenheim nicht er, sondern Raphaël Guerreiro den offensiveren Part der Doppelsechs neben und vor Joshua Kimmich bilden durfte. Doch der Portugiese scheint sich nach zwei Verletzungen während seines ersten halben Jahres in München nun festgespielt zu haben in Tuchels Mannschaft; das Spiel gegen Hoffenheim war die dritte Bundesligapartie in Serie, in der er von Beginn an auf dem Platz stand - jeweils im zentralen Mittelfeld und nicht auf Guerreiros eigentlich gelernter (aber schon beim BVB nicht unbedingt immer besten) Stammposition links in der Viererkette.

"Dadurch, dass Aleks Pavlovic eine vollwertige Alternative geworden ist, haben wir vier vollwertige Mittelfeldspieler für die Doppelsechs", sagte Tuchel nach der Partie. Eigentlich sogar fünf, da ja "Konny (der schon lange zumeist als Rechtsverteidiger agierende Konrad Laimer, die Red.) auch gelernter Mittelfeldspieler ist", wie Tuchel schnell ergänzte.

Dass Laimer ohne Probleme rechts in der Viererkette spielt, dass Goretzka sich in der Hinrunde in der Innenverteidigung ausprobierte, Guerreiro eben auch vielseitig einsetzbar und auch Joshua Kimmich auch beim FC Bayern zeitweilig wieder in der Viererkette aushilft, scheint Tuchel mit einem gewissen Stolz zu erfüllen. Darauf, dass er so vielseitige, Louis van Gaal hätte "polyvalente" gesagt, Spieler hat. Aber auch darauf, dass er und die Mannschaft aus der Not nach dem Desaster am vergangenen Deadline Day und der dann folgenden Verletztenmisere eine Tugend gemacht und den Ausnahmezustand normalisiert haben.

"Es war irgendwann normal, dass wir nur mit 15 Spielern zu Spielen gereist sind, dass Konny Laimer rechts spielt, dass Dayot Upamecano nach sechs Wochen Muskelverletzung 60 Minuten in Dortmund spielt und dann unser linker Zehner Leon Goretzka auf der Position zu Ende spielt. Und weil die Leistungen trotzdem so stabil waren, war es dann irgendwann normal", sagte Tuchel, der sich zudem damit abgefunden zu haben scheint, dass er bis auf Aleksander Pavlovic keine Holding Six im Kader hat. Tuchel-Fußball geht offensichtlich auch mit mobilen Mittelfeldspielern.

Nun ist es nicht so, dass Tuchel seinen Kader plötzlich nicht mehr vergrößern möchte, auch nach der Verpflichtung von Eric Dier sondiert der Rekordmeister weiter den Markt, jedoch scheint eine lange fest eingeplante Verpflichtung nun endgültig vom Tisch: Nach Informationen von Sky sollen die Bayern João Palhinha mittlerweile mitgeteilt haben, dass sie auf einen neuerlichen Anlauf, den Transfer innerhalb der gebotenen Frist durchzuführen, verzichten werden. Konkret wollte sich Tuchel dazu nicht äußern, jedoch sagte er: "Wir wollen allen Spielern, die wir haben auf der Position, Spielzeit geben. Deswegen ist da im Moment nicht der allergrößte Bedarf", sagte er. Bayern braucht Palhinha nicht mehr.