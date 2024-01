"Wollen ihn mit aller Macht": PSG lockt Joshua Kimmich vom FC Bayern angeblich mit Mega-Gehalt

Frankreichs Meister PSG lockt Joshua Kimmich vom FC Bayern angeblich mit einem horrenden Gehalt.

Der Journalist und Autor Alexis Menuge behauptete bei Sport1: "Er würde in Paris netto verdienen, was er gerade bei Bayern brutto verdient." Davon ausgehend, dass Kimmich, der beim FCB zu den Spitzenverdienern gehört, aktuell rund 20 Millionen Euro pro Jahr verdient, wäre in Paris also ein Gehalt in Höhe von 40 Millionen Euro möglich.

Kimmich selbst gibt sich angesichts der Spekulationen um das Interesse von Paris Saint-Germain gelassen. "Ich konzentriere mich tatsächlich nur auf Bayern. Für mich war das gar kein Thema im Winter", sagte der Nationalspieler nach dem 3:0 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim am Freitag.

Neuer PSG-Angriff bei Kimmich im Sommer?

Kimmichs Vertrag in München läuft noch bis 2025. "Ich denke, dass wir uns irgendwann mal zusammensetzen werden, dass der Verein dann mal auf mich zukommen wird. Alles, was da besprochen wird, besprechen wir untereinander - und nicht mit euch", sagte der 28-Jährige.

Menuge ist allerdings davon überzeugt, dass PSG bei Kimmich nicht locker lassen wird: "Die Verantwortlichen von Paris Saint-Germain wollen ihn mit aller Macht verpflichten. Wenn es in diesem Winter nicht klappt, werden sie im Sommer vermutlich erneut voll angreifen."