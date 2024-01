FC Bayern München, News und Gerüchte: Entscheidung bei Joao Palhinha wohl gefallen - Portugiese meldet sich zu Wort

Der FC Bayern München wird Joao Palhinha in dieser Transferphase offenbar nicht verpflichten. Thomas Tuchel wird sich bei einer Pressekonferenz am heutigen Donnerstag den Fragen der Pressevertreter stellen. Das Bundesligaspiel gegen Hoffenheim wird ganz im Zeichen der am Montag verstorbenen Klubikone Franz Beckenbauer stehen. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.